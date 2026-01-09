MSFS Weekly Briefing 08 Januar 2026

Microsoft startet mit voller Bremse ins neue Jahr, außer das es irgendwann eine SU5 Beta geben wird, ist nichts Neues zu finden.
Frohes neues Jahr 2026! Wir hoffen, ihr hattet alle sichere, erholsame und schöne Feiertage und freuen uns riesig, mit euch in ein neues Jahr voller Flugsimulationen zu starten! Wir haben viele spannende Dinge für 2026 geplant, allen voran Sim Update 5. Die öffentliche Beta von SU5 soll in den kommenden Wochen starten. Bleibt also dran, um weitere Informationen zu erhalten, falls ihr mitmachen und das nächste große Update für MSFS 2024 testen möchtet!
Falls ihr es verpasst habt: In unserem letzten Livestream des Jahres 2025 haben wir ein Event im neuen Red Bull Air Race-Modus von Microsoft Flight Simulator 2024 veranstaltet. Die MSFS Community Manager Chewwy94 und SeedyL traten gegen einige eurer Lieblings-Flugsimulations-Persönlichkeiten von Twitch und YouTube an, darunter AvAngel, Grizzle, Jeff Favignano, Twotonemurphy und Ultrasaurus. Die Rennen boten packende Wettkämpfe, virtuoses Flugkönnen, urkomische Kommentare (vor allem von Murph während seiner Flüge) und natürlich auch ein paar neckische Sticheleien unter den Rennfahrern. Falls Sie die Live-Übertragung verpasst haben, können Sie sich das vollständige Video des Events hier auf unserem offiziellen Twitch-Kanal ansehen.
Und falls Sie Microsoft Flight Simulator erst seit dem PlayStation-5-Release im letzten Monat kennen oder ihn kürzlich geschenkt bekommen haben, folgen Sie uns auf Ihren bevorzugten sozialen Netzwerken, um immer über die neuesten MSFS-News informiert zu sein.
Das vollständige Weekly Briefing kann man sich hier ansehen.