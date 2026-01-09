Joliet Airport von UK2000 erhältlich

UK2000 macht mal wieder einen Ausflug in die USA und veröffentlicht den Joliet Airport für MSFS 2020 und 2024.

Der Regionalflughafen Joliet (KJOT) wurde 1930 gegründet und ist damit einer der ältesten durchgehend betriebenen Flughäfen in Illinois. Seine Lage südwestlich von Chicago verlieh ihm früh strategische Bedeutung, insbesondere als sich die Luftfahrt über die großen Metropolregionen hinaus ausdehnte. Während des Zweiten Weltkriegs diente der Flughafen militärischen Ausbildungs- und Unterstützungsoperationen – eine damals übliche Rolle für Regionalflughäfen. Diese Zeit trug dazu bei, Infrastrukturverbesserungen zu rechtfertigen, von denen später die zivile Luftfahrt profitierte. Nach dem Krieg wandelte sich KJOT vollständig zu einem Flughafen für die zivile und allgemeine Luftfahrt. Da der Luftraum über Chicago zunehmend überlastet war, diente Joliet als Entlastungsflughafen und unterstützte: Privatpiloten, Flugausbildung, Geschäfts- und Firmenluftfahrt sowie Flugzeugwartung. Der Flughafen erweiterte kontinuierlich sein Start- und Landebahnsystem, seine Hangars und seine Tankanlagen.