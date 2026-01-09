iniBuilds A340 VIP-Update: Interaktive Kabine, frische Effekte und viel Flair

Überblick
iniBuilds gönnt der A340 im Microsoft Flight Simulator 2024 ein kostenloses VIP‑Upgrade – und das hat es in sich: eine Business‑/Head‑of‑State‑Variante mit voll ausgestatteter VIP‑Kabine, verfeinertem Komfort und reichlich Eye‑Candy. Kurz: mehr Flair an Bord, ohne Aufpreis.
Was ist neu?
- VIP-/ACJ‑Variante im eleganten Corporate‑Layout.
- Interaktive Kabinendetails: funktionierende Türen, Duschkabinen mit fließendem Wasser, Wasserhähne mit Laufwasser und Toilettenspülungen – jeweils mit passender Geräuschkulisse.
- Neue Effekte und Stimmung: Adjust Cabin Dimness, maßgeschneiderte Kabinenanimationen, eigene Ambient‑Sounds, Lichtsteuerung über das FAP sowie anpassbare Mood‑Lighting‑Presets.
Zwinkernder Kommentar
Schön, dass die Borddusche zuverlässig rauscht – das macht die Reise angenehmer. Und ja: Der A340 kann natürlich mehr als hübsch blinken; die Systeme sind da. Die Show an Bord darf trotzdem gern glänzen.
Release und Verfügbarkeit
Soll in den nächsten Tagen verfügbar werden.