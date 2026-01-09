CLi4D Waterfalls of Iceland für MSFS 2024

CLi4D arbeitet sich weiter rund um den Globus mit seinen Wasserfällen. Diesmal geht es in den Norden Europas. Mit den Wasserfällen Islands bekommt man exklusiv für MSFS 2024 zusätzlich eine Überarbeitung der Bodentexturen, des Straßenverlaufs und der Flussläufe.

Entdecken Sie die unberührte Schönheit Islands wie nie zuvor mit diesem atemberaubenden Add-on für den Microsoft Flight Simulator 2024. Das Paket „Isländische Wasserfälle“ erweckt die berühmtesten Wasserfälle des Landes mit beeindruckendem Realismus, detailliertem Terrain und immersiver Grafik zum Leben.

Ob Sie in einem Buschflugzeug tief fliegen oder hoch oben in einem Jetliner kreisen – das Add-on „Isländische Wasserfälle“ verwandelt Ihre Reise in ein kinoreifes Abenteuer. Spüren Sie die Gischt, hören Sie das Tosen und erleben Sie Islands Naturwunder in unvergleichlicher Detailtreue.

Enthaltene Wasserfälle

Überfliegen und erkunden Sie detailgetreu nachgebildete Naturwunder, darunter:

Goðafoss-Wasserfall – Der „Wasserfall der Götter“ mit seiner majestätischen Hufeisenform. 65.682931, -17.549327

Hraunfossar – Eine Reihe zarter Bäche, die durch Lavafelder fließen. 64.702513, -20.976898

Gullfoss-Wasserfall – Der legendäre „Goldene Wasserfall“, der donnernd in die Hvítá-Schlucht stürzt. 64.326970, -20.120744

Seljalandsfoss – Ein einzigartiger Wasserfall, an dem man vorbeifliegen und hinter dem man sogar einen Kreis ziehen kann. 63.615076, -19.990656

Skógafoss – Ein gewaltiger Wasservorhang, kilometerweit sichtbar. 63.531706, -19.511836

Hestavaðsfoss – Ein verstecktes Juwel in Islands rauer Landschaft. 63.533166, -19.507493

Steinbogafoss – Bekannt für seine natürlichen Steinbogenformationen. 63.537903, -19.502394

Hundafoss – Ein bezaubernder Wasserfall in der Nähe des Nationalparks Skaftafell. 64.019792, -16.980376

Magnúsarfoss – Ein kleinerer, aber beeindruckender Wasserfall in der Landschaft des Vatnajökull. 64.021120, -16.979949

Svartifoss – Berühmt für seine Basaltsäulen im Hintergrund. 64.027489, -16.975296

Hengifoss – Einer der höchsten Wasserfälle Islands, eingerahmt von roten Gesteinsfelsen. 65.094814, -14.889108

Selfoss – Ein breiter, eleganter Wasserfall oberhalb des Dettifoss. 65.805898, -16.387384

Dettifoss – Europas mächtigster Wasserfall, mit beeindruckender Intensität nachgebildet. 65.814434, -16.384714

Hafragilsfoss – Dieser Wasserfall stürzt unterhalb des Dettifoss in die Tiefe der Jökulságljúfur-Schlucht. Auch er liegt am Gletscherfluss Jökulsá á Fjöllum und ist daher ein besonders kraftvoller Wasserfall. 65.833805, -16.401526

Réttarfoss – Der Réttarfoss liegt an der Touristenroute „Diamantkreis“ und ist ein verstecktes Juwel, das es sich lohnt, zusammen mit den benachbarten Wasserfällen Hafragilsfoss und Dettifoss zu erkunden. 65.879224, -16.435824

Fosstorfufoss – 63.535491, -19.502510

Urriðafossar – 65.886082, -16.449394

Hólmárfossar – 65.892918, -16.468218

Technische Verbesserungen