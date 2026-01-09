CLi4D Waterfalls of Iceland für MSFS 2024

CLi4D arbeitet sich weiter rund um den Globus mit seinen Wasserfällen. Diesmal geht es in den Norden Europas. Mit den Wasserfällen Islands bekommt man exklusiv für MSFS 2024 zusätzlich eine Überarbeitung der Bodentexturen, des Straßenverlaufs und der Flussläufe.
Entdecken Sie die unberührte Schönheit Islands wie nie zuvor mit diesem atemberaubenden Add-on für den Microsoft Flight Simulator 2024. Das Paket „Isländische Wasserfälle“ erweckt die berühmtesten Wasserfälle des Landes mit beeindruckendem Realismus, detailliertem Terrain und immersiver Grafik zum Leben.
Ob Sie in einem Buschflugzeug tief fliegen oder hoch oben in einem Jetliner kreisen – das Add-on „Isländische Wasserfälle“ verwandelt Ihre Reise in ein kinoreifes Abenteuer. Spüren Sie die Gischt, hören Sie das Tosen und erleben Sie Islands Naturwunder in unvergleichlicher Detailtreue.
Enthaltene Wasserfälle
Überfliegen und erkunden Sie detailgetreu nachgebildete Naturwunder, darunter:
- Goðafoss-Wasserfall – Der „Wasserfall der Götter“ mit seiner majestätischen Hufeisenform. 65.682931, -17.549327
- Hraunfossar – Eine Reihe zarter Bäche, die durch Lavafelder fließen. 64.702513, -20.976898
- Gullfoss-Wasserfall – Der legendäre „Goldene Wasserfall“, der donnernd in die Hvítá-Schlucht stürzt. 64.326970, -20.120744
- Seljalandsfoss – Ein einzigartiger Wasserfall, an dem man vorbeifliegen und hinter dem man sogar einen Kreis ziehen kann. 63.615076, -19.990656
- Skógafoss – Ein gewaltiger Wasservorhang, kilometerweit sichtbar. 63.531706, -19.511836
- Hestavaðsfoss – Ein verstecktes Juwel in Islands rauer Landschaft. 63.533166, -19.507493
- Steinbogafoss – Bekannt für seine natürlichen Steinbogenformationen. 63.537903, -19.502394
- Hundafoss – Ein bezaubernder Wasserfall in der Nähe des Nationalparks Skaftafell. 64.019792, -16.980376
- Magnúsarfoss – Ein kleinerer, aber beeindruckender Wasserfall in der Landschaft des Vatnajökull. 64.021120, -16.979949
- Svartifoss – Berühmt für seine Basaltsäulen im Hintergrund. 64.027489, -16.975296
- Hengifoss – Einer der höchsten Wasserfälle Islands, eingerahmt von roten Gesteinsfelsen. 65.094814, -14.889108
- Selfoss – Ein breiter, eleganter Wasserfall oberhalb des Dettifoss. 65.805898, -16.387384
- Dettifoss – Europas mächtigster Wasserfall, mit beeindruckender Intensität nachgebildet. 65.814434, -16.384714
- Hafragilsfoss – Dieser Wasserfall stürzt unterhalb des Dettifoss in die Tiefe der Jökulságljúfur-Schlucht. Auch er liegt am Gletscherfluss Jökulsá á Fjöllum und ist daher ein besonders kraftvoller Wasserfall. 65.833805, -16.401526
- Réttarfoss – Der Réttarfoss liegt an der Touristenroute „Diamantkreis“ und ist ein verstecktes Juwel, das es sich lohnt, zusammen mit den benachbarten Wasserfällen Hafragilsfoss und Dettifoss zu erkunden. 65.879224, -16.435824
- Fosstorfufoss – 63.535491, -19.502510
- Urriðafossar – 65.886082, -16.449394
- Hólmárfossar – 65.892918, -16.468218
Technische Verbesserungen
- Verbesserte Fluss- und Straßenführung für einen natürlicheren Geländeverlauf.
- Verbesserte Bodentextur.
- Benutzerdefinierte 3D-Modelle mit PBR-Texturen für realistische Beleuchtung und Spiegelungen.
- Animierte Flüsse und Wasserfälle.