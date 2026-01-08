MK Studios Rome V2 ist da

MK Studios hat die Version 2 von Rome Fiumicino sowohl für MSFS 2020 als auch für MSFS 2024 veröffentlicht. V1-Besitzer sind für 14.27 Euro updateberechtigt.

Willkommen am Flughafen Rom-Fiumicino (LIRF), offiziell bekannt als Internationaler Flughafen Leonardo da Vinci – Italiens verkehrsreichster Flughafen und das wichtigste Tor zur Ewigen Stadt.

Der Flughafen Fiumicino liegt etwa 32 km westlich des römischen Stadtzentrums und ist ein bedeutendes europäisches und interkontinentales Drehkreuz. Er ist Heimatflughafen von Alitalia/ITA Airways und einer Vielzahl internationaler Fluggesellschaften. Der Flughafen verfügt über mehrere Start- und Landebahnen sowie eine moderne Terminalinfrastruktur und wickelt alle Strecken ab, von regionalen Kurzstreckenflügen bis hin zu Langstreckenflügen mit Großraumflugzeugen.

Diese Szenerie erweckt Rom-Fiumicino zum Leben und legt großen Wert auf Realismus, Maßstab und Atmosphäre. Sie bildet einen der wichtigsten Flughäfen Europas detailgetreu nach.

Features: