FSS Boeing 727-100 veröffentlicht

FSS (Flightsim Studio AG) hat die Boeing 727-100 für MSFS 2020 und 2024 veröffentlicht. Wie bei den vorherigen Veröffentlichungen ist das Produkt erst für zwei Wochen exklusiv bei Aerosoft erhältlich, bevor es in anderen Shops wie simMarket erscheint. Einen Link zum Manual ist im Newsblog-Eintrag zu finden.

Liebe Trijet-Piloten und zukünftige Piloten, mit der Boeing 727-100 setzen wir den Weg fort, den wir mit unseren früheren 727-200-Veröffentlichungen eingeschlagen haben. Wir bringen einen der legendärsten Trijets der Luftfahrtgeschichte in den Microsoft Flight Simulator.

Die ursprüngliche Boeing 727

Die Boeing 727-100, die 1963 ihren Erstflug absolvierte und 1964 in Liniendienst gestellt wurde, prägte die Anfänge des Jet-Zeitalters maßgeblich. Konzipiert für realistische Flexibilität, vereinte sie die charakteristische Trijet-Bauweise mit dem S-förmigen Triebwerkskanal, starke Langsamflugeigenschaften dank ihrer Tragfläche mit hohem Auftrieb und die praktische, integrierte Flugtreppe für Flughäfen mit begrenzter Bodeninfrastruktur. Später bewies sie sich auch im Frachtbetrieb als äußerst leistungsfähig – genau deshalb ist die 727 nach wie vor ein Favorit unter Piloten und Flugsimulator-Fans, die klassisches, realistisches Jet-Fliegen lieben.

Warum war die 727-100 so wichtig für die Anfänge des Jet-Zeitalters?

Die Boeing 727-100 spielte in der Frühzeit des Jet-Zeitalters eine wichtige Rolle, da sie den Jet-Betrieb weit über die größten Drehkreuze hinaus ermöglichte. Sie wurde für kürzere Start- und Landebahnen und weniger gut ausgestattete Flughäfen konzipiert und nutzte einen fortschrittlichen Hochauftriebsflügel, der ihr für ihre Größe starke Start- und Landeeigenschaften verlieh. Ihre Drei-Triebwerks-Konfiguration entsprach den damaligen technologischen und betrieblichen Anforderungen und bot ausreichend Schubkraft und Redundanz für ein breites Streckennetz.

Darüber hinaus reduzierten Merkmale wie eine bordeigene Hilfsgasturbine (APU) und eine integrierte Treppe die Abhängigkeit von der Bodeninfrastruktur, was den Fluggesellschaften einen effizienten Einsatz an kleineren Flughäfen ermöglichte. All dies machte die 727-100 zu einem äußerst vielseitigen und weit verbreiteten Arbeitspferd, das die Verbreitung des Jet-Reiseverkehrs auf Kurz- und Mittelstrecken beschleunigte.

Die 727-100 machte Jet-Reisen vom Luxus großer Flughäfen zur alltäglichen Realität, indem sie zuverlässigen und effizienten Jet-Service auf Strecken und Flughäfen bot, die dies zuvor nicht ermöglicht hatten.

Highlights unserer 727

Drei Varianten enthalten: 727-100 Passagier, 727-100 Frachter, Super 27-100 Passagier

Vollständiger klassischer Cockpit-Workflow mit dediziertem Flugingenieur-Arbeitsplatz

Integriertes EFB oder Zwischenablage für Lastmanagement und Leistungsanalyse

Navigationsoptionen für verschiedene Epochen: CIVA INS, GPS530, GNS-XLS FMC und PMS/TDS GTN750-Integration

Variantenspezifischer Fokus: Airline-Betrieb mit Schwerpunkt auf dem Passagiermodell, Frachtbetrieb mit Schwerpunkt auf den Frachtern

Animierte Bodendienste, inklusive Boarding und GPU-Verbindung

Anpassbare Nachtbeleuchtung, entweder manuell oder automatisch je nach Flugphase

Kabinenbesatzungssimulation mit authentischen Ansagen und Umgebungsgeräuschen der Passagiere

Cockpit angepasst an die Spezifikationen und das Layout der 727-100

Electronic Flight Bag (EFB, inklusive SimBrief-Integration und Leistungsberechnung)

Umfangreiche Lackierungsauswahl

Umfangreiche Lackierungsauswahl Nativ für MSFS 2020, kompatibel mit MSFS 2024

Wo erhältlich?

Das Add-on ist aktuell bei Aerosoft erhältlich. Weitere Anbieter wie Contrail, Simmarket usw. folgen in 1–2 Wochen. Zur Installation des Flugzeugs erhalten Sie einen Lizenzschlüssel, der in den Installationsprogrammen Aerosoft One und Contrail verwendet werden kann, unabhängig davon, wo Sie das Add-on erworben haben.

Weitere Details?

Eine ausführliche Online-Dokumentation steht Ihnen zur Verfügung.

Noch etwas

Wir haben Ihr Feedback zur Kenntnis genommen, dass unsere bisherige modulare Preisgestaltung zu komplex und unübersichtlich war. Für die 727-100 vereinfachen wir dies: Alles ist in einem Komplettpaket enthalten – ein Produkt, ein Kauf, keine separaten Module mehr.