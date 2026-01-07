Facebook-f Youtube Instagram Discord

Shadescene veröffentlicht den Merimbula Airport in Australien

Für MSFS 2020 und 2024 hat Shadescene den in der Nähe Sydneys gelegenen Merimbula Aiport herausgebracht.

Der Flughafen Merimbula (IATA: MIM, ICAO: YMER) ist ein wichtiger regionaler Verkehrsknotenpunkt, der die Sapphire Coast in New South Wales mit wichtigen australischen Drehkreuzen wie Sydney und Melbourne verbindet. Die malerische Küstenanflugroute und das moderne, passagierfreundliche Terminal bieten Reisenden einen reibungslosen und angenehmen Übergang ins Herz des Bega Valley.

  • Benutzerdefiniertes Terraforming
  • Benutzerdefinierte Szenerieobjekte für Terminal, Hangar und mehr
  • Handplatzierte Rollwege und Start- und Landebahnbeleuchtung. Rollwegmitte, Rollwegrand, Start- und Landebahnbeleuchtung usw.
  • Vollständige Tag-/Nachtbeleuchtung.
  • Handgefertigte Bodenmarkierungen und Texturen.
  • Fluggesellschaften und Reiseziele
  • Fluggesellschaft: QantasLink, Rex

Da es leider (noch) kein Video der Szenerie gibt, hier ein kurzes Planespottervideo, das den Flugbetrieb zeigt.

