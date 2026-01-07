Facebook-f Youtube Instagram Discord

Ein kleines Update für FlyTampas Athen

FlyTampa hat auf Facebook ein kleines Update für den Eleftherios Venizelos (LGAV) Airport in Athen angekündigt. Das Update für die mit MSFS 2020 und 2024 kompatible Szenerie wird über Flytampas Universalinstaller installiert.

Der Flughafen Athen (LGAV) wurde leicht aktualisiert.

V1.8 (05. Januar 2026)

  • Rollweg P hinzugefügt
  • Beleuchtung verbessert
  • Kleinere Beleuchtungsverbesserungen
  • Anbindung des Fluggaststeigs A13 optimiert
  • Fluggaststeig-Logos aktualisiert
