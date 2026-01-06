Spark Films veröffentlicht Französische Riviera/Camargue für X-Plane 11 & 12

Nach BRETAGNE SCENERY PHOTO – SUD und BRETAGNE SCENERY PHOTO – NORD erweitert Spark Films das Sortiment mit FRENCH RIVIERA / CAMARGUE – PHOTO HD XP12/11.

Französische Riviera/Camargue – Foto HD ist eine vollständige, fotorealistische HD-Szenerie in Frankreich mit Flughäfen in UHD.

Die Côte d’Azur und die Camargue sind wunderschöne Regionen im Süden Frankreichs. Die Szenerie wurde mithilfe von IGN-Satellitenbildern und einem hochauflösenden Mesh erstellt.

UHD-Bilder der Flughäfen sind verfügbar (nicht enthalten). Dieses Paket verwandelt die Standardszenerie in ein realistisches VFR-Erlebnis. Sie können Unterwasserstrukturen und die Wasserfarbe entlang der Küste und um die Inseln herum sehen. Die Szenerie ist mit allen Add-ons kompatibel.