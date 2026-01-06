Neue MSFS 2024 Flughäfen von NMG erschienen

Der hauptsächlich auf Südafrikanische Flughäfen spezialisierte Entwickler NMG Simulations hat zwei MSFS 2024 Versionen der schon für MSFS 2020 erhältlichen Flughäfen veröffentlicht. Besitzer der vorherigen Versionen erhalten einen kleinen Rabatt.

FAOR JOHANNESBURG INTL AIRPORT MSFS24

Der 1952 eröffnete internationale Flughafen Johannesburg/OR Tambo (FAOR) ist der größte und verkehrsreichste Flughafen Südafrikas. Er ist zudem ein wichtiges Tor zum Tourismus und liegt 24 Kilometer vom Stadtzentrum Johannesburgs entfernt.

Der Flughafen grenzt an die Vororte Alberton, Brakpan, Germiston und Kempton Park. Er wurde 1952 als Jan-Smuts-Flughafen gegründet und nach Feldmarschall Jan Christian Smuts benannt, der von 1919 bis 1924 und von 1939 bis 1948 Premierminister der Südafrikanischen Union und ein entschiedener Gegner der Apartheid war.

Im Jahr 2006 wurde der Flughafen nach dem ehemaligen Präsidenten des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC), Oliver Reginald Tambo, in OR (Oliver Reginald) Tambo International Airport umbenannt. Daher änderte sich auch die Flughafen-Kennung von FAJS zu FAOR.

KCMI WILLARD AIRPORT MSFS24

Der Willard Airport der University of Illinois (KCMI) ist ein mittelgroßer Regionalflughafen südlich von Savoy im Champaign County, Illinois, USA. Er gehört der University of Illinois Urbana–Champaign und wird von ihr betrieben. Benannt ist er nach dem ehemaligen Präsidenten der University of Illinois, Arthur Cutts Willard.

Dieser Flughafen spielte eine bedeutende Rolle in der Entwicklung des heutigen Flugsimulators. 1976 verfasste Bruce Artwick, damals Student an der University of Illinois, seine Abschlussarbeit über Computersimulationen von Flügen. Im darauffolgenden Jahr vermarktete er seine Ideen und begann mit der Entwicklung des Programms SubLogic Flight Simulator. Um die Flugdynamik besser zu verstehen, nahm er Flugstunden am Willard Airport. Daher war der Willard Airport der Standard-Startpunkt für das Programm und alle im Paket enthaltenen Flugstunden. Das Programm wurde 1982 auf den PC portiert und als Microsoft Flight Simulator V1.0 veröffentlicht – der Rest ist Geschichte.