Ein Lebenszeichen von NextGen Simulations

Nach langer Funkstille meldet sich NextGen Simulations mit einem ausführlichen Development Update zurück, das wir hier ganz kurz zusammenfassen. Die Neuigkeiten fallen gemischt aus: ein klares Lebenszeichen mit einem neuen Flugzeug-Update, aber auch Rückschläge bei anderen Projekten.
EMB 110 Bandeirante V2 für MSFS 2024
- Native Neuentwicklung für MSFS 2024
- Deutlich verbesserte Optik:
- 8K-Texturen im Cockpit
- 4K-Texturen außen
- Nutzung neuer Simulatorfunktionen:
- Dynamische Passagier- und Frachtladungen
- Animierte Sicherheitsgurte
- Windschutzscheiben-Effekte (Mikrokratzer, Wischer)
- System-Updates:
- Überarbeitete Elektrik-, Hydraulik-, Treibstoff- und Pneumatiksysteme
- Neues EFB:
- Navigraph-Charts
- SimBrief-Integration
- Performance-Rechner
- Sounds werden verbessert, jedoch ohne reale Tonaufnahmen einer EMB 110
- Release-Ziel: Januar oder Februar 2026
- Upgrade-Gebühr für Besitzer der V1 geplant (Preis noch offen)
Saab 340 & Saab 2000: Entwicklung mit Rückschlägen
- Projekte sind nicht eingestellt
- Entwicklungsfortschritt durch Festplattencrash und Datenverlust verzögert
- Weiterhin in Arbeit trotz direkter Konkurrenz zur Carenado Saab 340 (MSFS 2024 Deluxe)
- Ziel: tiefere Simulation als das Standardflugzeug
- Kein Release-Zeitraum bekannt
Weiß eigentlich jemand was die Majestic Dash 8 macht?