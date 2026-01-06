Facebook-f Youtube Instagram Discord

Ein Lebenszeichen von NextGen Simulations

Nach langer Funkstille meldet sich NextGen Simulations mit einem ausführlichen Development Update zurück, das wir hier ganz kurz zusammenfassen. Die Neuigkeiten fallen gemischt aus: ein klares Lebenszeichen mit einem neuen Flugzeug-Update, aber auch Rückschläge bei anderen Projekten.

EMB 110 Bandeirante V2 für MSFS 2024

  • Native Neuentwicklung für MSFS 2024
  • Deutlich verbesserte Optik:
    • 8K-Texturen im Cockpit
    • 4K-Texturen außen
  • Nutzung neuer Simulatorfunktionen:
    • Dynamische Passagier- und Frachtladungen
    • Animierte Sicherheitsgurte
    • Windschutzscheiben-Effekte (Mikrokratzer, Wischer)
  • System-Updates:
    • Überarbeitete Elektrik-, Hydraulik-, Treibstoff- und Pneumatiksysteme
  • Neues EFB:
    • Navigraph-Charts
    • SimBrief-Integration
    • Performance-Rechner
  • Sounds werden verbessert, jedoch ohne reale Tonaufnahmen einer EMB 110
  • Release-Ziel: Januar oder Februar 2026
  • Upgrade-Gebühr für Besitzer der V1 geplant (Preis noch offen)

Saab 340 & Saab 2000: Entwicklung mit Rückschlägen

  • Projekte sind nicht eingestellt
  • Entwicklungsfortschritt durch Festplattencrash und Datenverlust verzögert
  • Weiterhin in Arbeit trotz direkter Konkurrenz zur Carenado Saab 340 (MSFS 2024 Deluxe)
  • Ziel: tiefere Simulation als das Standardflugzeug
  • Kein Release-Zeitraum bekannt

Marc Hoech
Marc Hoech
2 Stunden zuvor

Weiß eigentlich jemand was die Majestic Dash 8 macht?

