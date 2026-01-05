Bozeman Yellowstone Airport für MSFS24/20 erschienen

Der Bozeman Yellowstone International Airport (KBZN) von Taimodels ist jetzt auch für MSFS20/24 erhältlich.

Er ist das wichtigste Tor zum Südwesten Montanas und einer der am schnellsten wachsenden Flughäfen der Region. Unmittelbar nördlich von Bozeman gelegen, dient KBZN als idealer Ausgangspunkt für Reisende zum Yellowstone-Nationalpark, zum Big Sky Resort und in die umliegenden Rocky Mountains. Der Flughafen bietet Direktflüge zu wichtigen US-Drehkreuzen und ist somit ganzjährig für Urlaubs- und Geschäftsreisende erreichbar.