Facebook-f Youtube Instagram Discord

Bozeman Yellowstone Airport für MSFS24/20 erschienen

Der Bozeman Yellowstone International Airport (KBZN) von Taimodels ist jetzt auch für MSFS20/24 erhältlich.

Er ist das wichtigste Tor zum Südwesten Montanas und einer der am schnellsten wachsenden Flughäfen der Region. Unmittelbar nördlich von Bozeman gelegen, dient KBZN als idealer Ausgangspunkt für Reisende zum Yellowstone-Nationalpark, zum Big Sky Resort und in die umliegenden Rocky Mountains. Der Flughafen bietet Direktflüge zu wichtigen US-Drehkreuzen und ist somit ganzjährig für Urlaubs- und Geschäftsreisende erreichbar.

  • Handgefertigte und detaillierte PBR-Bodenmarkierungen und -Texturen basierend auf dem neuesten Flughafenlayout
  • Detaillierte Terminal-Innenräume
  • Realistische Terminals, Frachtanlagen und Flughafengebäude, erstellt mit MSFS-PBR-Materialien
  • Präzise Flughafenbeleuchtung, Rollwege und Vorfelder
  • Optimiert für die Leistung auf den meisten Systemtypen
  • Feuereffekt
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen

Das könnte dich auch interessieren

0
Würden uns über deine Meinung freuen!x