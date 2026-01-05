Flying Fries präsentiert Ausblick auf 2026

Lord Frites von Flying Fries hat auf Discord einen Ausblick auf für 2026 geplante Veröffentlichungen gepostet:

Wie ihr dem beigefügten Bild entnehmen könnt, wird das kommende Jahr noch geschäftiger als 2025…

Neue Sound-Updates für alle unsere Add-ons: Selbst lernen ist gut, aber irgendwann braucht man die Hilfe von jemandem mit dem nötigen Wissen und Können. Ich glaube, ich habe genau diese Person gefunden, und wir legen diesen Mittwoch los! 🔊

Neue Variante für die Gabriel: Ihr habt ja schon einige Bilder davon gesehen

Es handelt sich um die fiktive BK 420-MO, die euren Gabriel-Flügen mehr Geschwindigkeit und Kunstflugfähigkeiten verleiht! Wir planen, sie im Frühjahr zu veröffentlichen. Das ist ein ambitioniertes Projekt! Außerdem überarbeiten wir das EFB und denken darüber nach, neue und individuelle „Sightseeing-Touren“ für die Gabriel einzuführen… Seid also gespannt!

Auch die Quasar geben wir nicht auf: Wir haben neue Ideen für unsere Missionen, zum Beispiel einen Schwierigkeitsgrad. Wir möchten die Mach-10-Marke knacken, um die Darkstar zu schlagen, und planen, eine komplett selbstprogrammierte automatische Querruder- und Höhenrudertrimmung (eine Art „FBW“) zu entwickeln. Das ist viel Arbeit und erfordert einiges an Experimentierfreude. Vielleicht wird es auf mehrere Updates verteilt, aber ihr wisst ja, dass wir mit diesem Raumschiff noch lange nicht fertig sind :quasar:

Natürlich gibt es da auch noch die Hind. Ich kann es kaum erwarten, jede Woche mehr Zeit in dieses Projekt zu investieren. Es hat geduldig auf sich warten lassen, während ich mich auf die Quasar konzentriert habe. Momentan bin ich mit der Gabriel 420 beschäftigt, aber im Januar werde ich intensiver mit der Hind in Blender arbeiten und ihr werdet den Fortschritt live auf verfolgen.

Es gibt da noch etwas anderes namens „Flying Fries Worldwide Airports“, das wir im Sommer veröffentlichen wollen. Ich werde noch keine Details verraten (dieser Beitrag ist schon zu lang), aber ihr werdet bald mehr darüber erfahren.

Inmitten all dieses Trubels werde ich, sobald ich mir absolut sicher bin, dass ich alle Funktionen hinzugefügt und alle Fehler in der FS2020-Version eines Flugzeugs behoben habe, mit dem Upgrade auf FS2024 beginnen. Dies beinhaltet den Walkaround-Modus, die wunderschönen Windschutzscheibentexturen, weitere Details, zusätzliche Avionikfunktionen (wie das Laden der Flugpläne nach dem Start) usw.

Ab nächster Woche setzen wir endlich unsere Japan-Gruppenflüge mit unseren Gabriels fort. 🇯🇵 Wir haben noch mindestens vier Flüge vor uns, bevor wir diese Tour als abgeschlossen betrachten können! Das nächste Abenteuer ist bereits vorbereitet und wartet auf uns. Vergesst nicht, die Rolle @Group Flyers hier zu übernehmen:

Rollen, damit ihr nichts verpasst!

Wird es ein arbeitsreiches Jahr?

JA!

Wird das alles teuer?

Abgesehen vom Hind- und Flughafenpaket sind alle Updates und Upgrades kostenlos.