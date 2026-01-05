Facebook-f Youtube Instagram Discord

Cli4D zeigt nächstes MSFS 2024 Projekt

Wenig überraschend geht es wieder um Wasserfälle und ein bisschen mehr. Diesmal hat sich Cli4D Designs Island vorgenommen. Weitere Screenshots und ein kurzes Video kann man sich auf Facebook ansehen.

