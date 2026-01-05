A2A startet mit spannender Challenge ins neue Jahr

A2A Simulations, besonders bekannt für ihre tiefgründig simulierten General Aviation Flugzeuge, hat im hauseigenen Forumm eine interessante Challenge für die Community vorgestellt.

Lewis von A2A schreibt dazu folgendes:

Accu-Sim war schon immer mehr als nur das Fliegen von A nach B. Es geht darum, ein Flugzeug zu besitzen — mit ihm zu leben, seine Eigenheiten zu lernen, es zu warten und die Geschichte des Flugzeugs über die Zeit hinweg zu erleben. Beständigkeit, Abnutzung, alternde Systeme und reale Konsequenzen gehören alle zur Reise.

Die Challenge

Zum Start ins neue Jahr laden wir dich ein, folgendes zu tun:

Wähle ein Accu-Sim Flugzeug, das dein Hauptflugzeug für 2026 wird

(Ob fabrikneu, gut gebraucht oder ein „Auktionsfund“ — ganz nach deiner Wahl) Fliege es regelmäßig während des Jahres

Lasse das Flugzeug seinen eigenen Charakter und seine Geschichte entwickeln

Teile deine Reise mit der Community

Kein Accu-Sim Flugzeug ist wie das andere, und genau das ist der Punkt.

Was du tracken und teilen solltest

In den kommenden Wochen und Monaten werden wir immer wieder nachfragen und dich ermutigen, Folgendes zu teilen:

Insgesamt geloggte Flugstunden

Abnutzung, Ausfälle und Wartungsgeschichten

Wie sich das Verhalten deines Flugzeugs verändert hat

Persönliche Eigenheiten, mit denen du gelernt hast zu fliegen (statt gegen sie zu kämpfen)

Screenshots, Routen und denkwürdige Momente

Es geht nicht um Perfektion, sondern um Besitz, das Teilen und das Hören der Geschichten der anderen.

Alle Accu-Sim Flugzeuge, die nach 2008 veröffentlicht, sind erlaubt an der Challenge teilzunehmen. Besonders hervorzuheben sind dabei die neusten Veröffentlichungen für den MSFS2020/MSFS2024 mit der Accu-Sim Comanche 250 und der Accu-Sim Aerostar 600.

Die ersten Teilnahmen und weitere Informationen zur 2026 Owenership Challenge sind im A2A Forum zu finden.