Wingflex präsentiert CUBE STAND für A320-Hardware

Der Hardware-Hersteller WINGFLEX hat mit dem CUBE STAND ein neues Zubehörprodukt für seine A320-Simulationsreihe angekündigt. Die Halterung wurde speziell entwickelt, um die Ordnung auf dem Schreibtisch zu verbessern und die Module der „A320 COMBO CUBE“-Serie in einer ergonomischen Einheit zusammenzuführen.

Ergonomie und Design

Ein markantes Merkmal des CUBE STAND ist das integrierte Sunshade-Design. Diese Sonnenblende dient dazu, störende Lichtreflexionen auf den Displays der Geräte zu minimieren und so die Ablesbarkeit der Flugparameter zu verbessern. Für die nötige Standfestigkeit während des Flugbetriebs sorgen hochelastische, rutschfeste Gummifüße, die ein Verrutschen der Hardware verhindern sollen.

Technische Integration und Ordnung

Um dem oft beklagten Kabelsalat entgegenzuwirken, hat WINGFLEX einen internen USB-C-Hub in den Ständer integriert. Dieser ermöglicht es, die drei Module (EFIS, FCU und RMP) intern zu verkabeln, sodass lediglich ein einziges Kabel zum Computer führt.

Zusätzlich bietet das Gehäuse praktische Detaillösungen:

Verdecktes Staufach: Unterhalb der Geräte befindet sich ein Einschub für Checklisten, Notizen oder Dokumente.

Unterhalb der Geräte befindet sich ein Einschub für Checklisten, Notizen oder Dokumente. Einfache Montage: Die Installation soll laut Hersteller ohne technisches Fachwissen innerhalb weniger Minuten möglich sein.

Kompatibilität und Preisgestaltung

Der CUBE STAND ist modular aufgebaut und mit dem EFIS CUBE, FCU CUBE sowie dem RMP COMBO CUBE des Herstellers kompatibel.

Das Produkt ist ab sofort über die offizielle Website von WINGFLEX zu einem Preis von 189 USD erhältlich. Es ist jedoch zu beachten, dass der Ständer separat verkauft wird und die genannten Hardware-Module nicht im Lieferumfang enthalten sind.