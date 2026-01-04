2026: Auf ins neue Jahr – Mit weniger Drama und mehr Gelassenheit!

Der Jahreswechsel ist vollzogen und in allen Flugplänen ist 2026 als Datum vermerkt. Das vergangene Jahr in der Welt der Flugsimulation bleibt uns jedoch gut im Gedächtnis. Neben vielen großartigen neuen Flugzeugen, Szenerien und Updates waren es vor allem die kleinen Dramen, die uns bewegt haben.

Mir fallen sofort Dinge ein wie der exklusive Marketplace-Release des iniBuilds A340, eine Beta-Version, die nicht allen gefiel, und zu guter Letzt das „Cup of Coffee“-Drama rund um die PMDG 737 im MSFS2024. Diese Ereignisse haben ordentlich Stimmung in die Flugsimulationsszene gebracht, wenn auch nicht immer im positiven Sinne. Schnell wird wieder gehetzt, kritisiert und gespalten.

Warum eigentlich? Warum geht es so schnell „aufs Ganze“? Von null auf hundert – oder sollte ich sagen direkt auf V1?

Meine Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach: Flugsimulation ist wahnsinnig individuell. Jeder von uns hat seine eigene Vorstellung von Realismus und Spaß. Das bedeutet auch, dass wir alle unterschiedliche Erwartungen an Updates und neue Features haben. Und das ist gut so, denn Vielfalt ist schließlich der Reiz. Aber diese Unterschiede können auch zu Spannungen führen, wenn die Erwartungen zu hoch oder zu starr sind.

Das Problem ist weniger die Leidenschaft für das Thema, sondern die Art, wie wir darauf reagieren. Es ist völlig okay, wenn wir mit einer Veröffentlichung nicht zufrieden sind oder uns bestimmte Features anders wünschen. Doch wir sollten uns bewusst machen, dass wir alle in einem Boot Flieger sitzen und dort unsere Meinung aufeinanderprallen. Da sollte es ruhig mal etwas mehr entspannter Reiseflug und weniger „TOGA“ sein, wenn die Diskussionen hitzig werden.

Auch im neuen Jahr wird es bestimmt wieder kontroverse Diskussionen, fragwürdige Veröffentlichungen und unzufriedene Simmer geben (ich schließe mich selbst dabei vollkommen ein). Doch lassen wir uns nicht von der nächsten kleinen Turbulenz aus der Ruhe bringen. Vielleicht können wir 2026 mit einem neuen Ansatz starten: ein bisschen mehr Gelassenheit, ein bisschen weniger Drama. Es geht nicht darum, immer einer Meinung zu sein, sondern etwas respektvoll miteinander umzugehen und zu akzeptieren, dass der Spaß an der Flugsimulation für jeden etwas anderes bedeutet, besonders auch im Hinblick auf die neuen PS5-Piloten.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen Clear Skies im Flusi-Jahr 2026!