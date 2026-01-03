Flysimware Learjet 35A für MSFS 2024 landet im simMarket

Flysimware LLC hat den völlig überarbeiteten Learjet 35A in einer nativen MSFS 2024 Version nun auch in externen Shops veröffentlicht. Einziger Unterschied zu der Marketplace-Version ist die fehlende Karrieremodusunterstützung (wie bei allen extern angebotenen Flugzeugen). Käufer der MSFS 2020 Version erhalten einen Rabatt.

Der Learjet 35A für MSFS 2024 ist eine komplette Überarbeitung unseres ursprünglichen MSFS 2020-Produkts. Anstatt ihn einfach nur zu portieren, haben wir das Flugzeug von Grund auf neu entwickelt, um die Vorteile der MSFS 2024-Plattform voll auszuschöpfen – mit neuen nativen Systemen, aktualisierten Effekten und umfangreichen neuen Funktionen für das gesamte Flugzeug.

Innerhalb von etwa 10 Monaten haben wir die 2020er-Version in ein vollständig natives 2024-Erlebnis verwandelt, inklusive aller Erweiterungspakete sowie einer neuen Langstreckenkonfiguration mit dem Mod „Long Tip Tanks“ und einem optionalen Mod für eine verbesserte Stabilität bei Langstreckenflügen.

Diese neue Version führt die moderne Systemarchitektur von MSFS 2024 im gesamten Flugzeug ein, einschließlich moderner elektrischer, hydraulischer, pneumatischer und Treibstoffsysteme, unterstützt durch 179 funktionierende Sicherungsautomaten. Sie finden außerdem deutlich erweiterte Umgebungs- und Immersionseffekte mit verbesserter Außenvereisung, neuen Oberflächenregeneffekten, verbesserten Regen- und Bloom-Effekten auf der Windschutzscheibe sowie neuen Boris-Audio-Triebwerksgeräuschen.

Ein Schwerpunkt der Überarbeitung 2024 liegt auf der langfristigen Nutzung und dem Betrieb. Wir haben eine umfassende Verschleißsimulation und ein vollständiges Ausfallsystem für den Freiflug hinzugefügt. Ausfälle können in drei Modi verwaltet werden – MTBF, Geschwindigkeit und Zeitplan – und sind so konzipiert, dass sie die reale Nutzung über einen längeren Zeitraum widerspiegeln.

Um das tägliche Flugerlebnis abzurunden, bietet der Learjet 35A 2024 einen erweiterten Preflight-Workflow (Unterlegkeile, Pitot-Rohr-Abdeckungen, Windschutzscheibenabdeckung, Triebwerksabdeckungen, Verschleißstatus und Überprüfung der Steuerflächen) sowie eine Tablet-App, die in das Standard-Tablet von MSFS 2024 integriert ist. Diese umfasst die Avionik-Auswahl, Ausfall- und Verschleißsimulation, Start- und Landerechner sowie Live-Seiten für Pneumatik und Treibstoff mit realer Betankung. In Kombination mit dem verfeinerten Flugverhalten dank der aktualisierten Flugmodelloptionen von MSFS 2024 und den CFD-basierten aerodynamischen Verbesserungen ist dies der vollständigste und immersivste Learjet 35A, den wir je entwickelt haben.

Mit der Unterstützung zweier aktiver Learjet 35A-Piloten und eines pensionierten Learjet 35-Fluglehrers haben wir in diesem Projekt die Grenzen der Systemtiefe und Simulationsgenauigkeit erweitert. Ihnen stehen drei Panel-Optionen zur Verfügung, darunter Unterstützung für die Avionik GTN 750 von Drittanbietern sowie für das Working Title GNS 530.

Da dieses Flugzeug sehr detailliert ist, konzentriert sich das Benutzerhandbuch auf Systeminformationen und Referenzmaterial anstatt auf Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Wir empfehlen Ihnen dringend, das Flugzeug mithilfe von Video-Tutorials kennenzulernen – sowohl von unserem Kanal als auch von der Community –, die Sie auf der Produktseite unserer Website finden. Planen Sie ausreichend Zeit ein, um das Flugzeug genauso kennenzulernen wie ein reales.

FEATURES

Betrieb unter realen Einsatzbedingungen

Realistische Flugdynamik

4K-PBR-Texturen in voller Qualität

Interaktive Umgebungsgeräusche

Alle Sounds mit der in der Spieleindustrie etablierten Wwise-Software erstellt

Neue Sounds der Boris Audio Engine!

Eigenständig programmierte World-Instrumente und Animationen

Avionik umfasst Dual GTN750-650 / Dual GTN750xi-650xi / Dual Garmin GNS 530-430 / Garmin AS330

Regentropfeneffekte auf der Windschutzscheibe

Außenvereisungseffekte (seit 2020 verbessert)

Tablet-App in das Standard-MSFS-2024-Tablet integriert

App beinhaltet Avionikauswahl / Ausfall- sowie Verschleißsimulation / Start- & Anflugrechner / Live-Pneumatikseite / Live-Kraftstoffseite + reales Betanken und mehr

Neue Verschleißsimulation für Kategorien wie Triebwerk, Steuerung, Kraftstoffsystem, Fahrwerk, Instrumente und mehr

Neues Flugmodell mit Physik, das dank neuer Design-Aktivierungsoption eine präzise Flugzeugform erlaubt, zusammen mit neuer Computational Fluid Dynamics (CFD) für verbesserte Aerodynamik

Neues Vorflug-Feature mit Unterlegkeilen, Pitot-Abdeckungen, Windschutzscheiben-Abdeckung, Triebwerksabdeckungen, Anzeige von Verschleißzustand sowie Kontrolle der Steuerflächen

Neuer Oberflächen-Regen-Effekt und neue Bloom-Effekte auf der Windschutzscheibe

Neue moderne Hydraulik-, Pneumatik-, Kraftstoff- und Elektriksysteme mit 179 funktionsfähigen Sicherungsautomaten

Zustands-Speicherung für viele Schalter sowie das neue Ausfallsystem

Neues Ausfallsystem mit 3 Typen (MTBF zeitbasiert nach kumulierten Nutzerstunden, Geschwindigkeits- und Zeitplan-Modus)

MODELLVARIANTEN