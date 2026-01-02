Facebook-f Youtube Instagram Discord

Level Up 737 V2 Stufe 1 für X-Plane 12 veröffentlicht

Level Up hat kurz vor dem Jahreswechsel die Version 2 der Boeing 737NG veröffentlicht. Das Freeware-Flugzeugpaket der nächsten Generation für X-Plane 12 kann im Tresholdx-Forum heruntergeladen werden.

Allgemeines

  • Nachfolger des 737 Ultimate Project, basierend auf der Default-737 und erweitert mit ZiboMod-Systemen
  • Umfassende visuelle und akustische Generalüberholung (C-Check)
  • Sehr kleine Dateigröße trotz kompletter Flugzeugfamilie

Enthaltene Varianten

  • Komplette 737NG-Familie mit 5 Modellen:
    • 737-600
    • 737-700
    • 737-800
    • 737-900
    • 737-900ER

Grafik & Modellierung

  • Komplett neu erstellte 3D-Modelle für Außenbereich und Kabine
  • Neue 8K-Texturen (Rumpf, Fahrwerk, Leitwerk)
  • Verdoppelte Polygonauflösung bei zentralen Bauteilen (Rumpf, Triebwerke, Reifen)
  • Überarbeitete Winglets und Non-Winglet-Flügelspitzen
  • Modernisierte Kabine mit neuen Sitzmodellen, Materialien und Farben
  • Optimiert für die Rendering-Engine von X-Plane 12

Anpassungsmöglichkeiten

  • Umfangreiche Konfigurationsoptionen je nach Airline:
    • Split Scimitar Winglets & Performance Improvement Package
    • Klassische Wingtip-Konfigurationen und Eyebrow Windows
    • Öffnbare Cockpitfenster

Sounds

  • Stark überarbeitete Soundkulisse mit FMOD 2.0
  • Neue professionell aufgenommene Sounds
  • Verbesserte Performance und mehr gleichzeitige Soundeffekte
  • Eigene, detailliertere CFM56-Sounds für Innen- und Außenansicht

Benutzeroberfläche

  • CornUI Tablet UI: modernes Redesign des Zibo-Tablets
  • Bekannte Struktur für Zibo-Piloten, bessere Lesbarkeit
  • Grundlage für zukünftige UI-Erweiterungen
