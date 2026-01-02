Level Up 737 V2 Stufe 1 für X-Plane 12 veröffentlicht

Level Up hat kurz vor dem Jahreswechsel die Version 2 der Boeing 737NG veröffentlicht. Das Freeware-Flugzeugpaket der nächsten Generation für X-Plane 12 kann im Tresholdx-Forum heruntergeladen werden.
Allgemeines
- Nachfolger des 737 Ultimate Project, basierend auf der Default-737 und erweitert mit ZiboMod-Systemen
- Umfassende visuelle und akustische Generalüberholung (C-Check)
- Sehr kleine Dateigröße trotz kompletter Flugzeugfamilie
Enthaltene Varianten
- Komplette 737NG-Familie mit 5 Modellen:
- 737-600
- 737-700
- 737-800
- 737-900
- 737-900ER
Grafik & Modellierung
- Komplett neu erstellte 3D-Modelle für Außenbereich und Kabine
- Neue 8K-Texturen (Rumpf, Fahrwerk, Leitwerk)
- Verdoppelte Polygonauflösung bei zentralen Bauteilen (Rumpf, Triebwerke, Reifen)
- Überarbeitete Winglets und Non-Winglet-Flügelspitzen
- Modernisierte Kabine mit neuen Sitzmodellen, Materialien und Farben
- Optimiert für die Rendering-Engine von X-Plane 12
Anpassungsmöglichkeiten
- Umfangreiche Konfigurationsoptionen je nach Airline:
- Split Scimitar Winglets & Performance Improvement Package
- Klassische Wingtip-Konfigurationen und Eyebrow Windows
- Öffnbare Cockpitfenster
Sounds
- Stark überarbeitete Soundkulisse mit FMOD 2.0
- Neue professionell aufgenommene Sounds
- Verbesserte Performance und mehr gleichzeitige Soundeffekte
- Eigene, detailliertere CFM56-Sounds für Innen- und Außenansicht
Benutzeroberfläche
- CornUI Tablet UI: modernes Redesign des Zibo-Tablets
- Bekannte Struktur für Zibo-Piloten, bessere Lesbarkeit
- Grundlage für zukünftige UI-Erweiterungen