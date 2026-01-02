Ist das die Zukunft?

Der erste Beitrag des Jahres sollte nicht zu ernst genommen werden und genauso geht es mir mit diesen Produkten. Nachdem wir im letzten Jahr Dinosaurier, mehrere Fluggeräte mit denen man ins Weltall aufbrechen kann und seltsamere Dinge (Google Translate kann Stranger Things tatsächlich nicht ins Deutsche übersetzen) im MSFS gesehen haben, folgt nun ein Blick in die Zukunft – zumindest wie Sie sich ein Taiwanesischer Entwickler vorstellt.
Fly2 baut Himmelsaufzüge auf Bora Bora in BORA BORA – SKY ELEVATOR MSFS24/20
gigantische Baumkolonien in Vancouver, Hiroshima und einer weiteren, südwestlichere Region Japans in MEGA SWISS – HEAVEN’S GATE – MSFS20/24
und eine Stadt in den Wolken über der Schweiz in MEGA SWISS – HEAVEN’S GATE – MSFS20/24
Genau diese Themen sind der Grund, warum ich vor zwei Jahren auf XP12 umgestiegen bin und mir vor einen Wochen sogar wieder P3Dv5 angesehen habe. Die beiden letzteren Sims beschränken sich auf das, worum es in der Flugsimulation geht. Als damals für den MSFS 2020 dieses Dune-Addon herauskam, war die Abkehr vom MSFS für mich perfekt.
Ich muss aber auch zugeben, dass ich mir aktuell wieder den MSFS 2024 installiert habe, um unter anderem die PMDG 738 nutzen zu können, und ich auch immer wieder auf die Entwicklung dieses Sims schaue.
Man muss diesen ganzen Mist ja nicht spielen/nutzen. Das sowas angeboten wird/ werden (muss), ist für mich ein Offenbarungseid von ASOBO/MS, dass dieser Sim nur auf diese Konsolen ausgerichtet ist bzw. wird.
Ich selbst nutze zur Zeit zu 90% XP12 und nur sehr selten mal den MSFS2020, den 2024 habe ich nur als Alibi installiert, da sich einige Hersteller exklusiv darauf eingeschossen haben.