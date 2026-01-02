Ist das die Zukunft?

Der erste Beitrag des Jahres sollte nicht zu ernst genommen werden und genauso geht es mir mit diesen Produkten. Nachdem wir im letzten Jahr Dinosaurier, mehrere Fluggeräte mit denen man ins Weltall aufbrechen kann und seltsamere Dinge (Google Translate kann Stranger Things tatsächlich nicht ins Deutsche übersetzen) im MSFS gesehen haben, folgt nun ein Blick in die Zukunft – zumindest wie Sie sich ein Taiwanesischer Entwickler vorstellt.

Fly2 baut Himmelsaufzüge auf Bora Bora in BORA BORA – SKY ELEVATOR MSFS24/20

gigantische Baumkolonien in Vancouver, Hiroshima und einer weiteren, südwestlichere Region Japans in MEGA SWISS – HEAVEN’S GATE – MSFS20/24

und eine Stadt in den Wolken über der Schweiz in MEGA SWISS – HEAVEN’S GATE – MSFS20/24