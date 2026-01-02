Azrsim kündigt Projekte für 2026 an

Azrsim hat auf Discord die für 2026 geplanten Flughäfen bekanntgegeben; zu Sehen gibt es aber leider noch nichts.

Ein frohes neues Jahr vom Azrsim-Team!

Wir haben tolle Neuigkeiten für euch: Wir haben im Hintergrund an neuen Szenerien für MSFS2024 und X-Plane 12 gearbeitet.

Dieses Jahr orientieren wir uns an den Wünschen der Community und konzentrieren uns verstärkt auf Europa und Südamerika.

🇸🇦 Jeddah OEJN

🇧🇷 Rio de Janeiro SBGL

🇫🇷 Paris LFPG

🇳🇱 Amsterdam EHAM -> (Hauptsitz von Azrsim!)

Wir haben fleißig daran gearbeitet. LFPG ist ein absolutes Muss für MSFS2024.

Auch unsere bestehenden Szenerien in Entwicklungsländern, in denen sich Umgebung, Gebäude und Landschaft ständig verändern, werden aktualisiert und verbessert.