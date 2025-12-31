Vier neue MSFS 2024 Flughäfen in Frankreich von FSX3D

FSX3D hat neue MSFS 2024 Versionen der schon aus dem MSFS 2020 bekannten Flughäfen veröffentlicht. Besitzer der Vorversionen sind für jeweils 5.95 Euro updateberechtigt.

FIGARI-SUD-CORSE LFKF MSFS24

Der Flughafen Figari-Sud-Corse (IATA-Code: FSC • ICAO-Code: LFKF) ist ein Flughafen im Departement Corse-du-Sud. Es wird von der Industrie- und Handelskammer von Ajaccio und Corse-du-Sud verwaltet.

Das Verkehrsaufkommen übersteigt 700.000 Passagiere und ist damit der dritte Flughafen Korsikas nach den Flughäfen Ajaccio und Bastia

BARCELONNETTE LFMR MSFS24

Der Flugplatz Barcelonnette-Saint-Pons liegt im Département Alpes-de-Haute-Provence. Er befindet sich in der Gemeinde Saint-Pons und verfügt über eine 800 Meter lange, unbeleuchtete Start- und Landebahn. Ein Segelflugzentrum nutzt ihn.

Der Flugplatz liegt 3 km westlich von Barcelonnette am Rande der Ubaye und auf dem ehemaligen Schwemmkegel Riou Bourdoux in Saint-Pons.

CORTE LFKT MSFS24

Der Flugplatz Corte befindet sich in der Gemeinde Corte in Haute-Corse. Er ist ausschließlich für Freizeit- und Touristenflüge reserviert. Der Fliegerclub Corte Center Corse hat seinen Sitz auf dem Flugplatz.

Die einspurige Start- und Landebahn ist 950 Meter lang und 20 Meter breit und weist ein Gefälle von 1,88 % auf.

GAP TALLARD LFNA MSFS24

Der Flugplatz Gap-Tallard (IATA-Code: GAT • ICAO-Code: LFNA) ist ein für den öffentlichen Luftverkehr geöffneter Flugplatz (CAP) 1 und liegt in der Gemeinde Tallard, 12 km süd-südwestlich von Gap in der Region Hautes-Alpes (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Frankreich).

Er wird für Freizeitaktivitäten und Tourismus genutzt (Leichtfliegerei, Segelfliegen, Hubschrauberfliegen, Fallschirmspringen und Ballonfahren).