Zwei neue Flughäfen in den USA für X-Plane

Taimodels und Fly2High haben jeweils einen neuen Flughafen in den USA für X-Plane veröffentlicht.

Nur für X-Plane 12 ist der Bozeman Yellowstone International Airport (KBZN) von Taimodels. Er ist das wichtigste Tor zum Südwesten Montanas und einer der am schnellsten wachsenden Flughäfen der Region. Unmittelbar nördlich von Bozeman gelegen, dient KBZN als idealer Ausgangspunkt für Reisende zum Yellowstone-Nationalpark, zum Big Sky Resort und in die umliegenden Rocky Mountains. Der Flughafen bietet Direktflüge zu wichtigen US-Drehkreuzen und ist somit ganzjährig für Urlaubs- und Geschäftsreisende erreichbar.

Wettertexturen in X-Plane 12 enthalten

Hochdetaillierte Modelle

SAM-animierte Fluggastbrücken

Hochwertige PBR-Texturen für Objekte und Boden

Hohe Performance

Vollständiges Autogen rund um den Flughafen

Fly2High erweckt den internationalen Flughafen Birmingham-Shuttlesworth (KBHM) mit einer hochdetaillierten und leistungsoptimierten Szenerie für X-Plane 11 und X-Plane 12 zum Leben.

Der in Alabama, USA, gelegene Flughafen KBHM ist ein wichtiger regionaler Knotenpunkt für Passagier-, Fracht- und allgemeine Luftfahrt. Diese Szenerie basiert auf aktuellen Referenzdaten und legt Wert auf Realismus, Genauigkeit und flüssige Performance für beide Simulatoren.