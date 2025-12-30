REX Atmos Core Technisches Update 1.0 jetzt verfügbar

Atmos CORE von REX Game Studios ist eine Toolbox zur visuellen Verbesserung des Microsoft Flight Simulator 2024, die verschiedene Rendering-Parameter im Simulator anpasst. Im Gegensatz zu ReShade oder Nvidia-Filtern fügt Atmos Core Echtzeitänderungen direkt in die Simulator-Engine ein.

Technisches Update 1.0 bietet volle Kompatibilität mit Sim Update 4, Verbesserungen beim Startverhalten, Korrekturen im Beschreibungsfeld sowie Fehlerbehebungen bei der benutzerdefinierten Wetterdarstellung in den Modi „Einfach“, „Erweitert“ und „METAR“. Da es sich um eine neue Vollversion handelt, muss die alte vorher deinstalliert werden.

Auszüge aus dem vollständigen Changelog:

BEHOBEN – Volle Kompatibilität mit Microsoft Flight Simulator 2024 SU4.

Mehrere durch SU4 beeinträchtigte Integrationspunkte wurden behoben, darunter Offsets von Umgebungsdaten und das API-Handshake-Verhalten, um eine stabile Kommunikation zu gewährleisten.

BEHOBEN – Benutzerdefinierte Wetterdarstellung im METAR-Modus.

Probleme in der METAR-Parsing-Pipeline wurden behoben, einschließlich Interpolationslogik und Fallback-Behandlung, wodurch eine unvollständige oder partielle Szenengenerierung verhindert wird.

BEHOBEN – Benutzerdefinierte Wetterdarstellung im einfachen Modus.

Die schiebereglerbasierte Parameterübersetzung und die Rendering-Callbacks wurden korrigiert.

BEHOBEN – Benutzerdefinierte Wetterdarstellung im erweiterten Modus.

Mehrere interne Hooks für die mehrschichtige Atmosphärendarstellung wurden neu erstellt, wodurch die Genauigkeit und die korrekte Synchronisierung zwischen volumetrischen Wolken und Beleuchtung verbessert wurden.

BEHOBEN – Das erforderliche Beschreibungsfeld verhinderte das Speichern und Bearbeiten von Voreinstellungen.

Die UI-Regeln wurden angepasst, um das Speichern von Voreinstellungen ohne unnötige Bedingungen zu ermöglichen.

BEHOBEN – Die UI-Validierung verhinderte die Aktivierung der Schaltfläche „Speichern“. Fehler bei bedingten

Flags, die die Speicherlogik beeinträchtigten, wurden behoben.

BEHOBEN – GetLocalSettingsRead() las die lokale settings.json-Datei nicht.

Die Routine zum Lesen der Datei wurde repariert, die Verzeichnisauflösung korrigiert und die JSON-Analyse verbessert. Dadurch wird sichergestellt, dass die Benutzereinstellungen beim Start korrekt geladen werden.

BEHOBEN – Rechtschreibfehler bei „Enviro“ im Speicherdialogfeld korrigiert.

Textbezeichnung korrigiert.

HINZUGEFÜGT – Startprotokollsystem zur Überprüfung des Anwendungsprozesses.

Eine mehrstufige Protokollierungspipeline wurde integriert, die Initialisierungsereignisse, die Reihenfolge des Modulladens, Umgebungsprüfungen und Fehlerflags aufzeichnet.

HINZUGEFÜGT – Validierung der Simulatorlaufzeit.

Eine Erkennungsfunktion wurde implementiert, die überprüft, ob der Microsoft Flight Simulator aktiv ausgeführt wird. Dies gewährleistet die korrekte Reihenfolge, verhindert Nullreferenzoperationen und sorgt für ein sichereres Startverhalten.

INSTALLATIONSANLEITUNG:

Deinstallieren Sie alle vorherigen Versionen des Produkts.

Entfernen Sie alle verbleibenden Installationsordner. Erstellen Sie einen Ordner namens „TEMP“ auf Ihrem Desktop. Klicken Sie auf den unten stehenden Download-Link und laden Sie die Datei in den Ordner „TEMP“ herunter, den Sie auf Ihrem Desktop erstellt haben. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die .exe- oder .msi-Datei, um die Installation zu starten.