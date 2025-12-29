MM Simulations veröffentlicht Harstad/Narvik für MSFS

MM Simulations hat einen weiteren Flughafen in Norwegen für MSFS 2020 und 2024 veröffentlicht.

Der Flughafen Harstad/Narvik (ENEV) ist ein regionaler Flughafen in Nordnorwegen, der Harstad und Narvik über die Region Evenes bedient.

Diese Szenerie erweckt den Flughafen ENEV zum Leben und legt dabei großen Wert auf Genauigkeit, Atmosphäre und realistische Details. Sie wurde sorgfältig für den Microsoft Flight Simulator nachgebildet.

Von der geneigten Start- und Landebahn und dem Vorfeld über die Hangars und Terminalgebäude bis hin zu den umliegenden Gebäuden – jedes Element wurde so gestaltet, dass es den einzigartigen Charakter und die Umgebung des Flughafens widerspiegelt.