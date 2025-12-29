Mango Studios im Airliner-Segment: Eine ATR 72-500 ist in Entwicklung

Mango Studios, ein Entwicklungsstudio für X-Plane Add-Ons wie Soundpacks und vereinzelt Szenerien, wagt sich jetzt in den Bereich der Airliner. Im X-Plane Forum wurde vor wenigen Tagen angekündigt, dass das besagte Studio bereits seit neun Monaten an einer Umsetzung der ATR 72-500 für den X-Plane 12 arbeiten.

Sie schreiben dazu Folgendes:

Jeder Aspekt der ATR 72 wird sorgfältig mit realen Fotografien, Pilotenerfahrungen und umfangreichen Recherchen entwickelt, um ein wirklich außergewöhnliches Simulationserlebnis zu bieten.

Obwohl wir uns noch mitten in der Entwicklungsphase des Projekts befinden, freuen wir uns, euch die ersten Screenshots zeigen zu können.

Weitere Details, Vorschauen und Updates werden im Laufe der Entwicklung geteilt.

Eine kurze und allgemeine Featureliste wird ebenfalls bereits bennant: