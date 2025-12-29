Es darf getestet werden! VNAV und Custom FMS in den FSS E-Jets

Es sind nun fast drei Jahre vergangen, seitdem die FlightSimStudio AG ihre E-Jets im EarlyAcces released haben. Nach vielen neuen Varianten und Versionen ist es nun soweit und ein entscheidene (experimentelle) Version wurde für alle veröffentlicht. Diese enthält das komplett neue custom FMS mit verbessertem LNAV und vollständiger VNAV Integration.

Auf der Roadmap sind wir nun bei Punkt 4A, also kurz vor dem vollständigen Release, angekommen.

1: internes Testing des cFMS LNAV (abgeschlossen)

2: Testing des cFMS LNAV mit Hilfer der Community (abgeschlossen)

3: internes Testing des cFMS LNAV + VNAV (abgeschlossen)

4: Testing des cFMS LNAV + VNAV mit Hilfer der Community (abgeschlossen)

4A: experimenteller Release des custom FMS für alle und zwar sofort

5: vollständiger Release inkl. custom FMS und Autopilot v2

Dennoch weißt FSS darauf hin, dass diese experimentelle Version noch Fehler enthalten kann und auch möglicherweise zu einem Crash führen könnte. Alles wichtige dazu ist auf der Dokumentationsseite zu finden.

Die E-Jets