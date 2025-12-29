EDRP Pirmasens für MSFS 2024 erhältlich

DC Scenery Design hat über das lange Wochenende neun weitere Flughäfen auf der ganzen Welt veröffentlicht. Der einzige in Europa ist der Flughafen von Pirmasens. Wer die MSFS 2020 Version besitzt erhält das Update für 5.95 Euro.

Der Flugplatz Pirmasens ist ein Paradies für Flieger. Er liegt auf einem weitläufigen Plateau am Rande des Pfälzerwaldes, im ehemaligen Kontrollbereich des damaligen Flughafens Zweibrücken, und wird für die allgemeine Luftfahrt genutzt. Der Platz ist für (Segel-)Flugzeuge, Hubschrauber und Ballone bis zu zehn Tonnen zugelassen und wird von drei Luftsportvereinen angeflogen.

Schon bei Ankunft und Abflug bieten sich atemberaubende Ausblicke auf die Städte Pirmasens und Zweibrücken sowie auf den Naturpark Pfälzerwald. Oder Sie lassen einfach Ihren Blick schweifen – bis ins benachbarte Frankreich.