Winwing ist tot, lang lebe WINCTRL!

Der chinesische Hardwarehersteller Winwing firmiert künftig unter dem Namen WINCTRL. Das Unternehmen spricht von einem „Brand Upgrade“, das ab dem kommenden Jahr wirksam werden soll. Offiziell begründet WINCTRL den Schritt mit einer inhaltlichen Neuausrichtung der Marke hin zu präziser Steuerung und engerer Community-Bindung. Für Kundinnen und Kunden verspricht der Anbieter smartere Produkte, besseren Support und erweiterte Garantiebedingungen. Zudem wurde ein Teaser für ein neues Produkt („Cyber Taurus“) zum ersten Quartal angekündigt.

Insider munkeln über Markenrechtsproblemen in den USA, dazu äussert sich der Hersteller nicht.

Seit rund sechs Jahren ist Winwing mit Flight-Controls für den Consumer-Markt aktiv. In dieser Zeit hat sich um die Marke eine engagierte Community gebildet, die Feedback zu Hardware-Details und Abstimmung lieferte. Laut dem offiziellen Statement versteht sich WINCTRL als Fortsetzung dieser Linie: Der neue Markenname soll den Fokus auf präzise Kontrolle im Flug und die kontinuierliche Verfeinerung von Hardware widerspiegeln.

Was sich ändert

Produkte: Angekündigt sind „smartere“ Geräte mit optimierter Abstimmung und höherer Präzision für ein realistisches Fluggefühl.

Support: WINCTRL stellt effizienteren Kundendienst sowie eine ausgeweitete Garantieabdeckung in Aussicht.

Community: Geplant sind exklusive Beta-Programme und Offline-Treffen für besonders aktive Nutzerinnen und Nutzer.

Zeitplan und Ausblick

Die Umstellung auf WINCTRL soll zum Jahreswechsel anlaufen. Parallel arbeitet das Team an neuen Produkten; als nächster Meilenstein wurde „Cyber Taurus“ für Q1 in Aussicht gestellt. Details zu Spezifikationen oder Preisen liegen derzeit nicht vor. Für bestehende Kundschaft ist nach aktuellem Stand von einer kontinuierlichen Betreuung auszugehen, da der Hersteller die Unterstützung und Weiterentwicklung der Produkte ausdrücklich betont.