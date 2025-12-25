Headwind Simulations Update: A339X v0.8.0 und v0.9-alpha.0

Headwind Simulations hat zum Jahresende ein umfangreiches Update für das A339X-Projekt in Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. Die stabile Version v0.8.0 und die parallele v0.9-alpha.0 konzentrieren sich auf Anpassungen an das aktuelle FBW-Core-Framework, mehr Systemtiefe sowie Verbesserungen bei Immersion und Darstellung. Beide Versionen sind ab sofort über den Headwind Installer verfügbar.
Wesentliche Neuerungen
- Aktualisiertes 3D-Cockpitmodell mit sichtbaren Detailverbesserungen
- Neue Sound-Callouts für V1 und Radiohöhe (100–50 Fuß)
- Größere Überarbeitungen an ECAM, SD, ND und EWD
- CPDLC-Integration mit BeyondATC
- Kompatibilität mit MSFS 2024 (als nicht-natives Paket)
- FBW Core Module aktualisiert auf v0.14.0
Changelog – v0.8.0 / v0.9-alpha.0
- Kraftstoff & Flugmodell:
- Überarbeitete Betankungslogik gemäß FCOM-Verhalten
- Feinanpassungen am Flugmodell auf Basis von Community-Rückmeldungen
- Sounds & Immersion:
- Hinzugefügter V1-Callout
- Radiohöhen-Callouts (100–50)
- PTU-Sounds und zugehörige EFB-Option entfernt
- ECAM / FWS / Alerts:
- Neue ECAM-Memos: TRUE NORTH REF, ELEC EXT PWR, PACK FLOW
- Betankungsmeldung angepasst auf „REFUEL IN PROCESS“
- Veraltete Memos entfernt (AUTO BRK, LDG LT, NWS disconnect)
- Verbesserte Schub- und Pack-Anzeigen im EWD
- SD / ND / EWD:
- CRUISE SD: N3-Vibrationsanzeigen
- Erweiterungen an der BLEED-SD-Seite
- DOOR-SD-Seite: vertikale Geschwindigkeitsanzeigen ergänzt
- ENGINE-SD-Seite: Attention-Getter-Boxen und zusätzliche NAC-Elemente
- Überarbeiteter und neu skalierter Spoiler-Stil
- Korrigierte Ölquantitätslogik und -anzeigen
- Weitere ATSAW-Implementierung im ND
- Diverse Ergänzungen und Korrekturen an ECAM EWD und ENG SD
- Korrigierte Position der Autobrake-Anzeige
- Verbesserte Abstände beim Fuel Flow und Layout der FOB-Box
- Modell & Visuals:
- Aktualisiertes 3D-Cockpit
- Hinzugefügtes Bulb-Panel
- Korrigierte Farben der Augenreferenz
- Korrigierte Rotation der FO-Map-Light
- ATSU & Infrastruktur:
- Unterstützung für BeyondATC-CPDLC
- Behebung der GitHub-Versionsprüfung
Mit dem Jahresabschluss-Update adressiert Headwind Simulations sowohl funktionale als auch visuelle Aspekte und bringt die A339X näher an reale Abläufe. Besonders die tiefere Integration des FBW-Core-Moduls, die verfeinerte Betankungslogik sowie die Ausbauten an ECAM/SD/ND/EWD dürften für Nutzer spürbar sein. Die optionale v0.9-alpha.0 richtet sich an Tester, während v0.8.0 als stabiler Zweig für den regulären Betrieb vorgesehen ist.
Das Update ist über den Headwind Installer erhältlich.