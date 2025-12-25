Facebook-f Youtube Instagram Discord

Headwind Simulations Update: A339X v0.8.0 und v0.9-alpha.0

Headwind Simulations hat zum Jahresende ein umfangreiches Update für das A339X-Projekt in Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. Die stabile Version v0.8.0 und die parallele v0.9-alpha.0 konzentrieren sich auf Anpassungen an das aktuelle FBW-Core-Framework, mehr Systemtiefe sowie Verbesserungen bei Immersion und Darstellung. Beide Versionen sind ab sofort über den Headwind Installer verfügbar.

Wesentliche Neuerungen

  • Aktualisiertes 3D-Cockpitmodell mit sichtbaren Detailverbesserungen
  • Neue Sound-Callouts für V1 und Radiohöhe (100–50 Fuß)
  • Größere Überarbeitungen an ECAM, SD, ND und EWD
  • CPDLC-Integration mit BeyondATC
  • Kompatibilität mit MSFS 2024 (als nicht-natives Paket)
  • FBW Core Module aktualisiert auf v0.14.0

Changelog – v0.8.0 / v0.9-alpha.0

  • Kraftstoff & Flugmodell:
    • Überarbeitete Betankungslogik gemäß FCOM-Verhalten
    • Feinanpassungen am Flugmodell auf Basis von Community-Rückmeldungen
  • Sounds & Immersion:
    • Hinzugefügter V1-Callout
    • Radiohöhen-Callouts (100–50)
    • PTU-Sounds und zugehörige EFB-Option entfernt
  • ECAM / FWS / Alerts:
    • Neue ECAM-Memos: TRUE NORTH REF, ELEC EXT PWR, PACK FLOW
    • Betankungsmeldung angepasst auf „REFUEL IN PROCESS“
    • Veraltete Memos entfernt (AUTO BRK, LDG LT, NWS disconnect)
    • Verbesserte Schub- und Pack-Anzeigen im EWD
  • SD / ND / EWD:
    • CRUISE SD: N3-Vibrationsanzeigen
    • Erweiterungen an der BLEED-SD-Seite
    • DOOR-SD-Seite: vertikale Geschwindigkeitsanzeigen ergänzt
    • ENGINE-SD-Seite: Attention-Getter-Boxen und zusätzliche NAC-Elemente
    • Überarbeiteter und neu skalierter Spoiler-Stil
    • Korrigierte Ölquantitätslogik und -anzeigen
    • Weitere ATSAW-Implementierung im ND
    • Diverse Ergänzungen und Korrekturen an ECAM EWD und ENG SD
    • Korrigierte Position der Autobrake-Anzeige
    • Verbesserte Abstände beim Fuel Flow und Layout der FOB-Box
  • Modell & Visuals:
    • Aktualisiertes 3D-Cockpit
    • Hinzugefügtes Bulb-Panel
    • Korrigierte Farben der Augenreferenz
    • Korrigierte Rotation der FO-Map-Light
  • ATSU & Infrastruktur:
    • Unterstützung für BeyondATC-CPDLC
    • Behebung der GitHub-Versionsprüfung

Mit dem Jahresabschluss-Update adressiert Headwind Simulations sowohl funktionale als auch visuelle Aspekte und bringt die A339X näher an reale Abläufe. Besonders die tiefere Integration des FBW-Core-Moduls, die verfeinerte Betankungslogik sowie die Ausbauten an ECAM/SD/ND/EWD dürften für Nutzer spürbar sein. Die optionale v0.9-alpha.0 richtet sich an Tester, während v0.8.0 als stabiler Zweig für den regulären Betrieb vorgesehen ist.

Das Update ist über den Headwind Installer erhältlich.

