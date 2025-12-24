WMBT – Tioman Island für MSFS20/24 veröffentlicht

Wer mit all den Flughäfen auf der Nordhalbkugel nicht warm wird, freut sich vielleicht über einen Flughafen auf der Südhalbkugel mit einem besonders herausforderndem Landeanflug. PILOT’S FSG bringt den Pulau Tioman Airport für MSFS 2020 und MSFS 2024 heraus.

Der Flughafen Tioman (ICAO-Code: WMBT), auch bekannt als Flughafen Pulau Tioman, bedient die Insel Tioman, eine Perle im Südchinesischen Meer, unweit der malaysischen Küste und etwa 150 km nördlich von Singapur. Friedlich und idyllisch – so sollte man meinen. Doch die Anflugroute nach Tioman ist alles andere als einfach. Forbes zählt diesen Flughafen zu den gefährlichsten der Welt. Grund dafür ist das einzigartige Checkerboard-Anflugverfahren, das dem Piloten eine visuelle Führung zum Flughafen und zur finalen Kurve auf Landebahn 20 bietet. Sobald der Pilot die Landung auf Landebahn 20 eingeleitet hat, ist ein Durchstarten aufgrund des steilen Geländes rund um den Flughafen, insbesondere des starken Anstiegs am Ende der Landebahn 20, nicht möglich. Das macht den Anflug auf den Flughafen Tioman extrem gefährlich!

HAUPTMERKMALE