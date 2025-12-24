Facebook-f Youtube Instagram Discord

EF2000 Typhoon für MSFS 2020 / 2024 erhält erstes Update auf V1.01

Indiafoxtecho Visual Simulations hat den Eurofighter EF2000 Typhoon für MSFS2020 und 2024 auf die Version 1.01 aktualisiert. Das hat sich alles geändert:

EXTERNES MODELL

  • Geringfügige Verbesserungen am Nachbrennereffekt
  • Überarbeitete Triebwerksdüsenanimationen
  • Kleines Glättungsproblem im Heckbereich behoben
  • Wenn die Außenleiter beim Parken deaktiviert ist, wird die Bordleiter ausgefahren
  • ITSPL-Streifen hinzugefügt
  • Anpassungen an Streifen und Abdeckungen
  • Anpassungen an der Kabinenhaubenkrümmung
  • Geringfügige Anpassungen an der unteren Rumpfantenne
  • Fehler bei den Sichtverhältnissen der GBU-12 behoben

COCKPIT-MODELL

  • Mehrere Fehler in der Tooltip-Textur für die Innenbeleuchtungssteuerung behoben
  • CMHDD-Animationsrichtung beim Ziehen des Mauszeigers korrigiert
  • Fehlende Textur am EMGY GEAR-Schalter hinzugefügt
  • Fehlender Mausbereich beim FCS-TEST hinzugefügt, der den Benutzer daran hinderte, AMC zu starten
  • Fehlende weiße Linie bei der Schubhebelreibung hinzugefügt
  • Fehlendes oranges Band am Bremsfallschirmhebel hinzugefügt
  • Fahrwerkshebelbewegung erhöht

FLUGDYNAMIK UND FCS

  • Geringfügige Anpassungen an den FBW-Steuerungsgesetzen
  • Proportionalverstärkung des Gierdämpfers reduziert
  • Geändert Abhängigkeit der Aktuatoren vom Hydraulikcode
  • Motorstartbedingungen an die Realität angepasst

AVIONIK

  • Kleiner Fehler in der ILS-Symbolik behoben
  • Verbesserte Motoranzeigen im Head-up-Display
  • STORE-Format: Fehler behoben, der dazu führte, dass GBU-12-Symbole verschwanden, wenn sie für ein Abwurfpaket ausgewählt wurden
  • STORE-Format: Fehler behoben, der das Hinzufügen bestimmter Stationen und Lasten zum Abwurfpaket verhinderte
  • MNTC-Format: Tippfehler bei der Option REPARATUR UND AUFBEWAHREN korrigiert
  • MNTC-Format: Fehler behoben, der dazu führte, dass das MNTC-Format unter bestimmten Bedingungen nicht verfügbar war
  • MNTC-Format: Option zum Vorwählen des Radarmodus (AUS/TWS) oder zum vollständigen Deaktivieren des Moduls hinzugefügt
  • MNTC-Format: Option zum Aktivieren/Deaktivieren zusätzlicher Tastenbelegungen hinzugefügt
  • MNTC-Format: Optionen zum Aktivieren/Deaktivieren der externen Leiter hinzugefügt
  • MNTC-Format: Optionen zum Aktivieren/Deaktivieren des Triebwerksraucheffekts hinzugefügt
  • ACUE-Format: Fehler behoben, der dazu führte, dass die BATTERIE-GANGBAR angezeigt wurde, wenn Schalter einzeln betätigt wurden
  • ACUE-Format: Fehlendes behoben Notbremse (Beschriftung)
  • Treibstoffformat: Kleinere Grafikfehler behoben
  • Sprachansage „Autothrottle“ ertönt nun auch bei deaktivierter Autothrottle (wie in der Realität)
  • Sprachansage „Triebwerksausfall“: Fehler behoben, der die Ansage beim Tankwechsel auslöste
  • Sprachansage „Flügel-/Mitteltanks leer“: Fehler behoben, der die Ansage beim Spawnen des Flugzeugs am Boden auslöste, wenn die Tanks montiert, aber nicht befüllt waren
  • Im AT Mach-Haltemodus fordert ROL nun Daten in Mach an.
  • Möglichkeit hinzugefügt, BINGO 1 bis 4-Werte in beliebiger Reihenfolge mit den Pfeiltasten einzugeben.
  • Logik des HOOK-Tasters/Anzeigers an die T.3-Logik angepasst: Taste leuchtet immer, wird umrandet, wenn das Fahrwerk nicht eingefahren ist.
  • Logik des selektiven Abwurf-Tasters/Anzeigers korrigiert: JETT wird immer angezeigt, wird umrandet, wenn ausgewählt.
  • Logik und Grafik der Anzeige des Notabwurf-Tasters korrigiert.

SYSTEME

  • Tankfüllsequenz beim Betanken überarbeitet, um dem realen Flugzeug zu entsprechen.
  • Autothrottle hat nun realistische Grenzen für Geschwindigkeit und Mach.
  • Fehler behoben, der zum Abschalten der APU unter bestimmten Bedingungen führte.
  • Fehler behoben, der den korrekten LINS-Ausrichtungsfortschritt unter bestimmten Bedingungen verhinderte.
  • Kleinere Verbesserungen an der Logik des elektrischen Systems.
  • Schließzeit der Kabinenhaube auf 6,5 Sekunden (vorher 3 Sekunden) gesetzt.
  • Das Herausziehen der Betankungssonde ist nun korrekt von L UTIL für den Normalbetrieb abhängig.
  • LAGERVERWALTUNG: Zeitverzögerungen in Abwurfsequenzen hinzugefügt.
  • LAGERVERWALTUNG: Reale Daten angewendet. Weltbedingungen für SEL/TANKS und EMGY JETT (letzteres wird nicht von WoW beeinflusst)
  • Beleuchtungssystem: Roll- und Landescheinwerfer sollten bei Landung beide aktiv sein
  • AUTOMATISCHES NIEDRIGGESCHWINDIGKEITS-RETTUNGSSYSTEM: Deaktiviert sich nun korrekt, wenn das Fahrwerk ausgefahren oder die Betankungssonde ausgefahren ist
  • Bremsfallschirm ist nun von der Verfügbarkeit von Gleichstrom abhängig

RADAR

  • Fehler behoben, der dazu führte, dass in bestimmten Fällen keine Flugspuren angezeigt wurden, wenn der Flugkurs in der Nähe von magnetisch Nord lag
  • Ziel 2 kann nun auch Plots mit nicht zugewiesenen Flugspuren zugewiesen werden

SONSTIGES

  • Farbe des Druckknopfs/der Anzeige für die Besatzungsleiter korrigiert (vorher grün statt rot)
  • Stroboskopeffekte verbessert
  • Intensität der Rundumlichter reduziert, um Nebenwirkungen auf die Außenansicht zu minimieren
  • Diverse Anpassungen am Triebwerksraucheffekt
  • Diverse Anpassungen am Soundpaket
  • Fehler behoben, der dazu führte, dass CAT4-Warnungen nicht wie vorgesehen zweimal abgespielt wurden
  • Bereinigung des Rauchgenerator-Codes
  • Tastenbelegung für den Bremsfallschirm hinzugefügt (Ansagefunktion): Erfordert die Aktivierung zusätzlicher Tastenkombinationen auf der MNTC-Seite
  • Kleinere Anpassungen an den Checklisten
