EF2000 Typhoon für MSFS 2020 / 2024 erhält erstes Update auf V1.01

Indiafoxtecho Visual Simulations hat den Eurofighter EF2000 Typhoon für MSFS2020 und 2024 auf die Version 1.01 aktualisiert. Das hat sich alles geändert:
EXTERNES MODELL
- Geringfügige Verbesserungen am Nachbrennereffekt
- Überarbeitete Triebwerksdüsenanimationen
- Kleines Glättungsproblem im Heckbereich behoben
- Wenn die Außenleiter beim Parken deaktiviert ist, wird die Bordleiter ausgefahren
- ITSPL-Streifen hinzugefügt
- Anpassungen an Streifen und Abdeckungen
- Anpassungen an der Kabinenhaubenkrümmung
- Geringfügige Anpassungen an der unteren Rumpfantenne
- Fehler bei den Sichtverhältnissen der GBU-12 behoben
COCKPIT-MODELL
- Mehrere Fehler in der Tooltip-Textur für die Innenbeleuchtungssteuerung behoben
- CMHDD-Animationsrichtung beim Ziehen des Mauszeigers korrigiert
- Fehlende Textur am EMGY GEAR-Schalter hinzugefügt
- Fehlender Mausbereich beim FCS-TEST hinzugefügt, der den Benutzer daran hinderte, AMC zu starten
- Fehlende weiße Linie bei der Schubhebelreibung hinzugefügt
- Fehlendes oranges Band am Bremsfallschirmhebel hinzugefügt
- Fahrwerkshebelbewegung erhöht
FLUGDYNAMIK UND FCS
- Geringfügige Anpassungen an den FBW-Steuerungsgesetzen
- Proportionalverstärkung des Gierdämpfers reduziert
- Geändert Abhängigkeit der Aktuatoren vom Hydraulikcode
- Motorstartbedingungen an die Realität angepasst
AVIONIK
- Kleiner Fehler in der ILS-Symbolik behoben
- Verbesserte Motoranzeigen im Head-up-Display
- STORE-Format: Fehler behoben, der dazu führte, dass GBU-12-Symbole verschwanden, wenn sie für ein Abwurfpaket ausgewählt wurden
- STORE-Format: Fehler behoben, der das Hinzufügen bestimmter Stationen und Lasten zum Abwurfpaket verhinderte
- MNTC-Format: Tippfehler bei der Option REPARATUR UND AUFBEWAHREN korrigiert
- MNTC-Format: Fehler behoben, der dazu führte, dass das MNTC-Format unter bestimmten Bedingungen nicht verfügbar war
- MNTC-Format: Option zum Vorwählen des Radarmodus (AUS/TWS) oder zum vollständigen Deaktivieren des Moduls hinzugefügt
- MNTC-Format: Option zum Aktivieren/Deaktivieren zusätzlicher Tastenbelegungen hinzugefügt
- MNTC-Format: Optionen zum Aktivieren/Deaktivieren der externen Leiter hinzugefügt
- MNTC-Format: Optionen zum Aktivieren/Deaktivieren des Triebwerksraucheffekts hinzugefügt
- ACUE-Format: Fehler behoben, der dazu führte, dass die BATTERIE-GANGBAR angezeigt wurde, wenn Schalter einzeln betätigt wurden
- ACUE-Format: Fehlendes behoben Notbremse (Beschriftung)
- Treibstoffformat: Kleinere Grafikfehler behoben
- Sprachansage „Autothrottle“ ertönt nun auch bei deaktivierter Autothrottle (wie in der Realität)
- Sprachansage „Triebwerksausfall“: Fehler behoben, der die Ansage beim Tankwechsel auslöste
- Sprachansage „Flügel-/Mitteltanks leer“: Fehler behoben, der die Ansage beim Spawnen des Flugzeugs am Boden auslöste, wenn die Tanks montiert, aber nicht befüllt waren
- Im AT Mach-Haltemodus fordert ROL nun Daten in Mach an.
- Möglichkeit hinzugefügt, BINGO 1 bis 4-Werte in beliebiger Reihenfolge mit den Pfeiltasten einzugeben.
- Logik des HOOK-Tasters/Anzeigers an die T.3-Logik angepasst: Taste leuchtet immer, wird umrandet, wenn das Fahrwerk nicht eingefahren ist.
- Logik des selektiven Abwurf-Tasters/Anzeigers korrigiert: JETT wird immer angezeigt, wird umrandet, wenn ausgewählt.
- Logik und Grafik der Anzeige des Notabwurf-Tasters korrigiert.
SYSTEME
- Tankfüllsequenz beim Betanken überarbeitet, um dem realen Flugzeug zu entsprechen.
- Autothrottle hat nun realistische Grenzen für Geschwindigkeit und Mach.
- Fehler behoben, der zum Abschalten der APU unter bestimmten Bedingungen führte.
- Fehler behoben, der den korrekten LINS-Ausrichtungsfortschritt unter bestimmten Bedingungen verhinderte.
- Kleinere Verbesserungen an der Logik des elektrischen Systems.
- Schließzeit der Kabinenhaube auf 6,5 Sekunden (vorher 3 Sekunden) gesetzt.
- Das Herausziehen der Betankungssonde ist nun korrekt von L UTIL für den Normalbetrieb abhängig.
- LAGERVERWALTUNG: Zeitverzögerungen in Abwurfsequenzen hinzugefügt.
- LAGERVERWALTUNG: Reale Daten angewendet. Weltbedingungen für SEL/TANKS und EMGY JETT (letzteres wird nicht von WoW beeinflusst)
- Beleuchtungssystem: Roll- und Landescheinwerfer sollten bei Landung beide aktiv sein
- AUTOMATISCHES NIEDRIGGESCHWINDIGKEITS-RETTUNGSSYSTEM: Deaktiviert sich nun korrekt, wenn das Fahrwerk ausgefahren oder die Betankungssonde ausgefahren ist
- Bremsfallschirm ist nun von der Verfügbarkeit von Gleichstrom abhängig
RADAR
- Fehler behoben, der dazu führte, dass in bestimmten Fällen keine Flugspuren angezeigt wurden, wenn der Flugkurs in der Nähe von magnetisch Nord lag
- Ziel 2 kann nun auch Plots mit nicht zugewiesenen Flugspuren zugewiesen werden
SONSTIGES
- Farbe des Druckknopfs/der Anzeige für die Besatzungsleiter korrigiert (vorher grün statt rot)
- Stroboskopeffekte verbessert
- Intensität der Rundumlichter reduziert, um Nebenwirkungen auf die Außenansicht zu minimieren
- Diverse Anpassungen am Triebwerksraucheffekt
- Diverse Anpassungen am Soundpaket
- Fehler behoben, der dazu führte, dass CAT4-Warnungen nicht wie vorgesehen zweimal abgespielt wurden
- Bereinigung des Rauchgenerator-Codes
- Tastenbelegung für den Bremsfallschirm hinzugefügt (Ansagefunktion): Erfordert die Aktivierung zusätzlicher Tastenkombinationen auf der MNTC-Seite
- Kleinere Anpassungen an den Checklisten