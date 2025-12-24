DC Scenery Design veröffentlicht 6 MSFS 2024 Flughäfen in den USA

DC Scenery Design bringt zwei neue Flughäfen in Florida und Missouri und vier schon aus dem MSFS 2020 bekannte in Alaska für MSFS 2024 heraus. Besitzer der MSFS 2020 Versionen sind für 5.95 Euro updateberechtigt.

KPLK POINT LOOKOUT – MSFS24

Der M. Graham Clark Downtown Airport ist ein öffentlicher Flughafen im Besitz des Taney County, Missouri, USA. Er liegt eine Seemeile (2 km) südlich des Stadtzentrums von Branson, Missouri, eine Seemeile (2 km) nordöstlich von Point Lookout, Missouri, und wenige Meter westlich der Altstadt von Hollister, Missouri. Früher war er als M. Graham Clark Field – Taney County Airport bekannt. Clark Field zählte zeitweise zu den verkehrsreichsten Flughäfen der allgemeinen Luftfahrt in der Region. Gemessen an der Anzahl der Flugbewegungen belegte er einst den vierten Platz unter den verkehrsreichsten Flughäfen Missouris, hinter dem Lambert-St. Louis International Airport, dem Kansas City Downtown Airport und dem Spirit of St. Louis Airport. Er lag damit vor dem Kansas City International Airport und dem Springfield-Branson National Airport.

96FD CITRUS HEDGING RANCH – MSFS24

96FD Citrus Ranch ist ein privater Flugplatz, 16 km nordöstlich von Okeechobee, Florida. Er verfügt über eine 777 x 15 m große Graspiste.

Die Szenerie:

Individuell modellierter Hangar

Individuell modellierte Objekte und Details

PBD-Textur für alle Objekte

Individuelle Graspiste

Und vieles mehr

PAPG PETERSBURG AIRPORT – MSFS24

Der Flughafen Petersburg James A. Johnson (IATA: PSG, ICAO: PAPG, FAA LID: PSG) ist ein staatlicher Flughafen zur öffentlichen Nutzung, der eine Seemeile (2 km) südöstlich des Stadtzentrums von Petersburg liegt. Petersburg ist eine Stadt im Petersburg Borough im US-Bundesstaat Alaska und verfügt über keine Straßenanbindung an das Festland. Der Flugbetrieb wird durch das Essential Air Service-Programm subventioniert. Der Flughafen Petersburg James A. Johnson besitzt eine Start- und Landebahn (5/23) mit einer Asphaltfläche von 1951 x 46 Metern. Alaska Airlines bietet täglich Flüge mit Boeing 737-700 Passagierflugzeugen und setzte früher Boeing 737-400 Passagier-/Frachtflugzeuge vom Flughafen aus ein.

PACV – MERLE K. SMITH – MSFS24

Cordova ist eine Stadt in Alaska, USA. Sie liegt nahe der Mündung des Copper River, am Anfang des Orca Inlet an der Ostseite des Prince William Sound. Der Merle K. (Mudhole) Smith Airport ist ein staatlicher Flughafen, der 11 Seemeilen (20 km) südöstlich des Stadtzentrums von Cordova liegt. Die Stadt gehört zum Valdez-Cordova Census Area im US-Bundesstaat Alaska und ist nicht über Straßen mit der Außenwelt verbunden.

Der Flughafen ist nach Merle K. Smith, auch bekannt als „Mudhole“, benannt, einem Piloten, der 1939 Präsident von Cordova Airlines wurde. Die Fluggesellschaft nutzte den Flughafen zwischen 1934 und 1968 als Drehkreuz. Alaska Airlines setzt dort Boeing 737-Jets ein, die größten Flugzeuge, die Cordova anfliegen.

Extrem präzise Nachbildung des Flughafens Merle K. (Mudhole) Smith

Hochdetaillierte Modelle und Texturen von Flughafenterminal, Hangars, Gebäuden und anderen Objekten

Hochdetaillierte Bodentexturen

PBR für alle Objekte

Benutzerdefinierte Beleuchtung

Präzise Rollwege, Start- und Landebahnen sowie Vorfeld

Hoher Detailgrad des Flughafens

PAWG WRANGELL AIRPORT – MSFS24

Der Flughafen Wrangell (ICAO: PAWG, FAA LID: WRG) ist ein staatlicher Flughafen, der eine Seemeile (2 km) nordöstlich des Stadtzentrums von Wrangell liegt, einer Stadt und einem Bezirk im US-Bundesstaat Alaska, die über keine Straßenanbindung verfügt. Der Flughafen Wrangell besitzt eine Start- und Landebahn (10/28) mit einer Asphaltfläche von 1.828 x 46 Metern.

Alaska Airlines bietet täglich Flüge mit der Boeing 737NG als Passagier- und Frachtmaschine von diesem Flughafen aus an.

PAKW KLAWOCK – MSFS2024

Der Flughafen Klawock (IATA: KLW, ICAO: PAKW, FAA LID: AKW) ist ein staatlicher Flughafen für die öffentliche Nutzung und liegt 3,7 km nordöstlich des Stadtzentrums von Klawock, einer Stadt im Prince of Wales-Hyder Census Area des US-Bundesstaates Alaska.

Der Flughafen Klawock verfügt über eine asphaltierte Start- und Landebahn mit der Bezeichnung 2/20, die 1.524 m × 30 m misst.