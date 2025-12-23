Facebook-f Youtube Instagram Discord

Warten aufs Christkind ähh Jubiläums-Dreamliner

Gerade eben landet der erste Lufthansa Dreamliner in Jubiläumslackierung aus Seattle in Frankfurt. Stefan von OneandMoreAviation steht sich für Euch die Beine in den Bauch und überträgt auf Youtube einen Livestream, den man sich natürlich auch nachträglich ansehen kann.

