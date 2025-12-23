Spark Films veröffentlicht die Bretagne für X-Plane 11 & 12

BRETAGNE SCENERY PHOTO – SUD und BRETAGNE SCENERY PHOTO – NORD sind vollständige, fotorealistische HD-Szenerien in Frankreich. Die Bretagne ist eine große Region im Westen Frankreichs. Die Szenerien wurde mithilfe von IGN-Satellitenbildern und einem hochauflösenden Mesh erstellt.

Zusätzlich sind UHD-Bilder der Flughäfen enthalten (nicht im Paket enthalten). Dieses Paket verwandelt die Standardszenerie in ein realistisches VFR-Erlebnis. Sie sehen Unterwasserstrukturen und Wasserfarben entlang der Küste und um die Inseln. Alle Inseln der Bretagne sind enthalten.

Die Szenerie ist mit allen Add-ons kompatibel.