MK Studios liefert Rovaniemi Airport V2 – jetzt verfügbar

Zeitlich genau passend, veröffentlicht MK Studios mit Rovaniemi Airport (EFRO) den Heimatflughafen des Weihnachtsmannes. In einer komplett überarbeiteten Version 2 für MSFS2020 und 2024, liefert der Entwickler eine detaillverliebt gestaltete Szenerie.

Der Flughafen Rovaniemi (EFRO) liegt etwa 10 km vom Stadtzentrum entfernt und ist einer der wichtigsten Regionalflughäfen Finnlands. Der Polarkreis verläuft über das nördliche Ende der Landebahn, was EFRO einzigartig macht.

Der Flughafen hat lange, strenge Winter und herausfordernde arktische Wetterbedingungen, was anspruchsvolle Gegebenheiten für den Flugbetrieb mit sich bringt. Rovaniemi wird ganzjährig von Finnair und Norwegian bedient, zusätzlich gibt es eine Vielzahl saisonaler Verbindungen von internationalen Fluggesellschaften wie Aer Lingus, Air France, easyJet, Edelweiss Air, Enter Air, Eurowings, Jet2, LOT, Transavia, TUI und Turkish Airlines.

Der Airport im Simulator enthält folgende Features:

Hochdetaillierte und realistische Darstellung des Flughafens Rovaniemi (EFRO)

Hochwertige 3D-Modelle und Texturen, die mit viel Liebe zum Detail erstellt wurden

Detailliert modellierte Terminal-Innenräume

Aktuelle Bodenmarkierungen und Layout

Kundenspezifisch entworfene, funktionale Jetways (mit T-Typ-Beschränkungen)

Präzise und immersive Beleuchtung: maßgeschneiderte Anflug-, Landebahn- und Taxiway-Beleuchtung

Einzigartige, handgefertigte Taxiway-Schilder, Modelle für Bodenservice und Flughafenfahrzeuge

Genaues Höhenprofil des Flughafens und der Landebahn für noch mehr Realismus

Die Szenerie ist nun zum Preis von 22,22 € im SimMarket erhältlich.

Wer zuvor MK STUDIOS – ROVANIEMI MSFS oder MK STUDIOS – ROVANIEMI P3D4-5 bei simMarket gekauft haben, sei für EUR 14.27 inkl. MwSt. (11.99 zzgl. MwSt.) zu einem Upgrade berechtigt.