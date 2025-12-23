Kurzes Entwicklungsupdate von Flight Sim Labs

FS Labs hat auf der Webseite ein kurzes Update zum aktuellen Status der Entwicklungen und neue Bilder veröffentlicht:

Hallo zusammen!

Wir möchten Ihnen ein kurzes Update geben und einige Punkte klären, die in den letzten Diskussionen häufig zur Sprache kamen.

Wir freuen uns über die wachsende Vorfreude auf unser nächstes Update der A321-Neo-Produktlinie, einschließlich der Pratt & Whitney-Triebwerksvariante, und verstehen, warum viele von Ihnen sich klarere Informationen wünschen. Entwicklung und Tests laufen weiter, aber technische Herausforderungen und die fortlaufenden Änderungen durch die MSFS 2024 Service Updates haben zusätzlichen Aufwand und Validierungszeit erforderlich gemacht.

Gleichzeitig unterstützen wir aktiv sowohl MSFS 2020 als auch MSFS 2024 und legen gleichzeitig den Grundstein für eine zukünftige, vollständig in MSFS 2024 integrierte Produktlinie. Die Kompatibilität beider Plattformen zu gewährleisten, bedeutet, dass Änderungen auf der einen Seite oft sorgfältig geprüft und auf der anderen getestet werden müssen. Dies erhöht zwar zwangsläufig die Komplexität, aber es ist uns wichtig, dass Kunden auf beiden Plattformen stabile und konsistente Updates erhalten.

Aus diesem Grund ziehen wir es vor, Probleme vor der Veröffentlichung gründlich zu beheben, anstatt Updates voreilig zu veröffentlichen und Probleme erst im Nachhinein zu beheben.

Wir möchten außerdem bezüglich des Zeitplans Klarheit schaffen: Wir planen kein größeres Update vor Weihnachten, da eine Veröffentlichung kurz vor den Feiertagen unsere QA- und Support-Teams unnötig belasten könnte. Wir möchten sicherstellen, dass wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eines Updates uneingeschränkt für den Support zur Verfügung stehen. Entwicklung und Tests werden in diesem Zeitraum fortgesetzt, und wir werden weitere Informationen veröffentlichen, sobald wir uns über den genauen Zeitpunkt im Klaren sind.

Wie immer wissen wir die Geduld, die Begeisterung und das Feedback unserer Community sehr zu schätzen – und wir werden auch weiterhin offen über den Entwicklungsfortschritt kommunizieren.

Da die Feiertage vor der Tür stehen, möchten wir Ihnen allen eine friedliche und besinnliche Weihnachtszeit wünschen!

Als Dankeschön für Ihre anhaltende Unterstützung möchten wir Ihnen einige Screenshots aus der Entwicklungsphase präsentieren, um Ihnen einen visuellen Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand zu geben. Weitere Details und Vorschauen auf die Projekte unserer Teams der letzten Monate folgen!

(Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Bilder aus der Entwicklungsphase handelt, die nicht den endgültigen Inhalt darstellen.)