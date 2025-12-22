Ein Update von HPG

Nach langer Stille hat Steve von der Hype Performance Group im Newsblog die Gründe dafür erläutert, warum die H225 nicht mehr von HPG weiterentwickelt wird und wie er sich die Zukunft der Gruppe vorstellt.

Zunächst möchten wir der Microsoft-Flight-Simulator-Community für eure Unterstützung, Geduld und euer Feedback seit der Veröffentlichung der H225 für Microsoft Flight Simulator 2024 danken.

Hype Performance Group und Microsoft haben vereinbart, dass Microsoft die zukünftige Weiterentwicklung der H225 an ein neues Team übergeben wird. HPG hat Microsoft eine finale H225-Version mit über 20 Fehlerbehebungen und Verbesserungen geliefert, und das neue Entwicklungsteam hat darauf aufbauend weitere Korrekturen und Optimierungen beigesteuert. Diese gemeinsamen Arbeiten wurden im H225-Update veröffentlicht, das zusammen mit Sim Update 4 erschien.

Es war stets unsere Absicht, die H225 auf einem Qualitätsniveau zu veröffentlichen, das mit unseren bisherigen Flugzeugen mithalten kann – mit derselben Hingabe, Liebe zum Detail und dem Geist der Zusammenarbeit mit der Community, den unsere Unterstützer von HPG erwarten. Auch wenn wir der Meinung sind, dass wir in Bezug auf Grafik und Systemdesign die Erwartungen übertroffen haben, verstehen wir vollkommen, dass es andere Bereiche gab, in denen wir hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Dafür möchten wir uns aufrichtig bei der Community entschuldigen.

Diese Übergabe soll dazu beitragen, die H225 schneller auf das nächste Level zu bringen, als HPG dies allein hätte erreichen können, und wir freuen uns darauf, die zukünftigen Verbesserungen des neuen Entwicklungsteams zu sehen.

Mit diesem Übergang der H225 sind unsere Social-Media-Profile und unser Discord-Server nicht länger die besten Anlaufstellen für Feedback und Supportanfragen zur H225. Bitte nutzt dafür den speziellen H225-Thread im offiziellen Microsoft-Flight-Simulator-Forum.

Zusätzlich zu diesem Update zur H225 möchten wir mehr Kontext zum aktuellen und zukünftigen Zustand von HPG geben.

Wir verstehen, dass der Mangel an detaillierter Kommunikation von unserem Team in diesem Jahr Anlass zur Sorge war, und hoffen, dass die hier gebotene zusätzliche Transparenz hilft zu erklären, warum dies der Fall war.

Leider war unser ehemaliger leitender Entwickler Dave Amenta in der Kommunikation mit unserem Team unzuverlässig, hat zugesagte Updates nicht geliefert und ist weiterhin im Besitz von kritischem Code und Komponenten, darunter das sehr geschätzte AFCS. Dies hat unsere Fähigkeit, Updates für die H145 und H160 zu veröffentlichen, direkt beeinträchtigt.

Während der Monate des Schweigens war es unsere Absicht, die Privatsphäre eines Kollegen zu schützen, den wir als Freund betrachteten, und Raum für eine Lösung zu lassen, die die Updates und Veröffentlichungen für die Community nicht weiter verzögert hätte. Unser Team glaubte aufrichtig, dass Dave nach dem zurückkehren würde, was er selbst als wohlverdiente Pause nach Jahren außergewöhnlicher Arbeit und nahezu täglichen Produktupdates beschrieben hatte.

Dave hatte zugesagt, unmittelbar nach der Veröffentlichung der H225 mit der Arbeit an Updates zu beginnen und diese über das gesamte Jahr hinweg fortzuführen. Diese Zusage wurde uns noch im Oktober dieses Jahres über eine dritte Partei bestätigt. Dennoch ist Dave nicht zur aktiven Entwicklung zurückgekehrt und hat die zuvor versprochenen Updates nicht geliefert.

Obwohl wir uns entschieden hatten, keine öffentlichen Erklärungen abzugeben, als Dave zunächst mitteilte, dass er eine Pause einlegen würde, hat unser Team intern sofort Schritte unternommen, um die Entwicklung unserer bereits veröffentlichten Flugzeuge sowie mehrerer neuer, noch nicht angekündigter Projekte fortzusetzen.

Ab März dieses Jahres haben wir zwei neue Entwickler in unserem Team willkommen geheißen, die sich inzwischen zu Schlüsselmitgliedern entwickelt haben. Diese Entwickler waren allein verantwortlich für das H225-Update, das an Microsoft geliefert wurde, und arbeiten derzeit aktiv an neuen Flugzeugen, die wir der Community mit großer Freude vorstellen möchten.

Sollte eine Einigung mit Dave bezüglich der Eigentumsrechte an seinem Code für die H145 und H160 erzielt werden, sind diese Entwickler ebenfalls bereit, die aktive Entwicklung dieser Projekte fortzusetzen. Wir haben wichtige Meilensteine erreicht, um das H160 Action Pack zu veröffentlichen, und hoffen, hierzu bald weitere Neuigkeiten teilen zu können.

Mit einem erneuerten Team und neuer Energie sind wir zuversichtlich, dass die nächste Phase von HPG Flugzeuge hervorbringen wird, die erneut Maßstäbe in Sachen Immersion, Qualität und Innovation innerhalb des Microsoft Flight Simulator setzen. Unser Ziel ist es nicht nur, euer Vertrauen zurückzugewinnen, sondern die Community auch daran zu erinnern, warum HPG zum Synonym für Leidenschaft und Zusammenarbeit geworden ist.

Darüber hinaus haben wir bedeutende interne Verbesserungen vorgenommen, um unsere Struktur zu stärken, zukünftige Entwicklungen abzusichern und sicherzustellen, dass Situationen wie diese nicht erneut auftreten können.

Wir danken euch von Herzen für eure Geduld, euer Verständnis und eure anhaltende Unterstützung. Wir bleiben entschlossen, HPG stark zu halten und erstklassige Flugzeuge zu liefern, die das Beste widerspiegeln, was unser Team und unsere Community gemeinsam erreichen können.