TFDI verschiebt MD-11 Veröffentlichung auf nächstes Jahr

TFDI hat im Newsblog einen Ende 2025 Development Status veröffentlicht, in dem unter anderem erklärt wird, warum man die Veröffentlichung der MD-11 auf Anfang nächsten Jahres verschiebt:

Hallo zusammen,

es war ein arbeitsreiches Jahr in der Entwicklung für uns, und wir wissen, dass viele von euch auf das große MD-11-Update gewartet haben. Wir möchten euch einen Fortschrittsbericht geben und darlegen, was ihr von uns erwarten könnt.

MD-11

Im vergangenen Jahr hat das gesamte Team erhebliche Anstrengungen unternommen, um nahezu jedes Element des Flugzeugs zu verbessern. Die Sounds wurden überarbeitet, das Außenmodell komplett neu erstellt, die Kabinen umfassend neu gestaltet, die Cockpit-Geometrie und -Funktionen verbessert, und an den Systemen wurden hunderte Fehlerbehebungen, Ergänzungen und Änderungen vorgenommen. Viele unserer Tester berichten, dass es sich im besten Sinne wie ein neues Produkt anfühlt – außerdem haben wir darauf geachtet, möglichst viele Wünsche zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit umzusetzen, um das Produkt auf das Niveau aktueller Top-Produkte zu bringen oder dieses sogar zu übertreffen.

Wie ihr vielleicht wisst, haben wir kürzlich die für Flight Simulator 2024 native Version sowie das große Grafik-Update an unsere Collector’s-Edition-Kunden verteilt. Diese Kunden haben sich bewusst dafür entschieden, unfertige Versionen zu testen, um uns dabei zu helfen, sie vor der öffentlichen Veröffentlichung zu verfeinern und zu optimieren. Während das erste Feedback sehr positiv war, sind im breiteren Testfeld dennoch einige Probleme aufgetreten, die noch behoben werden müssen.

Ursprünglich hatten wir eine Veröffentlichung für heute geplant. Da wir jedoch großen Wert darauf legen, dass dieses Update für alle vom ersten Tag an ein gutes Erlebnis bietet, haben wir uns entschieden, die Veröffentlichung auf die Zeit nach den Feiertagen zu verschieben. Das gibt uns die nötige Zeit, die letzten Punkte auszubügeln und auf einer breiten Palette von Computern und Nutzungsszenarien zu testen, um einen reibungslosen Start zu gewährleisten. Außerdem möchten wir sicherstellen, dass die Teammitglieder, die viele Stunden investiert haben, um die MD-11 auf diesen Stand zu bringen, während der Feiertage Zeit haben, sich zu erholen und Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen.

In der Zwischenzeit freuen wir uns darauf, weiterhin mit unseren Collector’s-Edition-Kunden und dem Qualitätssicherungsteam zusammenzuarbeiten, um alles perfekt abzustimmen. Zudem laden wir euch ein, einige unserer offiziellen Medienpartner zu verfolgen, die das kommende Update in ihren Inhalten vorstellen werden.

smartCARS

Während das Flugzeugteam intensiv an der MD-11 gearbeitet hat, war auch das smartCARS-Team mit einem Update beschäftigt. Wir haben mehrere Monate gemeinsam mit unseren Partnern und dem smartCARS-Testteam daran gearbeitet, das Flug-Tracking und die Benutzererfahrung zu verbessern, und erwarten ein Update noch vor Jahresende. Zu den Verbesserungen gehören eine bessere X-Plane-Anbindung und zuverlässigeres Tracking, eine verbesserte Erkennung der Landungsrate sowie optimierte Protokollierung.

Wir haben zwar Pläne für weitere Funktionen und Erweiterungen, aber ähnlich wie bei der MD-11 hat sich unser Fokus auf Stabilität, Zuverlässigkeit und Benutzererfahrung verlagert.

Die Zukunft

Da sich das Ende der aktiven Entwicklung der MD-11 abzeichnet und smartCARS einen ausgereifteren Zustand erreicht, öffnen sich die Türen für die nächsten Projekte. Wir haben bereits einige Pläne (von denen manche schon in Arbeit sind), aber das ist ein Thema für das nächste Jahr.

Kürzlich durften wir einige neue Gesichter in unserem Support-Team begrüßen und ein bekanntes Gesicht kehrte in unser Entwicklungsteam zurück. Es ist spannend zu sehen, wie das Team wächst und sich weiterentwickelt. Wie immer möchten wir unseren Kunden und Followern für ihre Unterstützung und Geduld danken. Es war ein sehr arbeitsreiches Jahr, und wir erwarten, dass auch das nächste Jahr ein spannendes wird. Ohne euch hätten wir nicht die Möglichkeit, an den Projekten zu arbeiten, die wir lieben, mit den Menschen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten.

Im Namen von mir selbst sowie Fabio, Ozzy, Aaron, Cameron, Miguel, Pedro, Taylor, Thien, Giorgio, Josh, Martyn, Steve, Zac, unseren neuen Mitgliedern Chris, Jason und Ricardo, unserem engagierten Team von Community-Moderatoren und unseren unersetzlichen Qualitätssicherungsteams wünschen wir euch frohe Weihnachten, eine großartige Weihnachtszeit und ein sehr glückliches neues Jahr.