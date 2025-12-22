Peters Aircraft LLC VFW 614 für X-Plane 12 erschienen

Peters Aircraft LLC hat den ersten in der Bundesrepublik Deutschland entwickelten Linienflieger mit Strahltriebwerken aus den Siebziger Jahren herausgebracht.

Die VFW 614 war als Kurzstreckenflugzeug konzipiert, das auch auf kurzen und unbefestigten Pisten eingesetzt werden konnte. Sie sollte in Entwicklungsländern mit mangelhafter Infrastruktur verkauft werden. Daher sind Fahrwerk und Reifen etwas überdimensioniert, um den weichen Untergrund zu bewältigen. Die Triebwerksgondeln wurden oberhalb der Tragflächen montiert, was kürzere Fahrwerksbeine ermöglichte und das Risiko verringerte, dass Schmutz vom Boden in die Triebwerke gelangte. Dadurch wurde die Lärmemission nach unten im Flug deutlich reduziert, und die Luftströmung über den Tragflächen führte zu einer effizienteren Aerodynamik. Obwohl die VFW 614 ein herausragendes Flugzeug mit großartigen Flugeigenschaften und neuen Technologien war, die sich auch in heutigen Airbus-Modellen wiederfinden, war sie kein kommerzieller Erfolg. Abgesehen von einigen wenigen Fluggesellschaften wurde die Deutsche Luftwaffe zum Hauptbetreiber und bot Transportdienste für hochrangige Regierungs- und Militärangehörige an. Eine Maschine wurde von Airbus und eine weitere vom DLR (dem deutschen Pendant zur NASA) als Forschungs- und Testflugzeug und sogar als Flugsimulator eingesetzt, um das Fly-by-Wire-System des Airbus A380 lange vor dem Bau des ersten A380 zu testen.

Das X-Plane®-Modell: Alle flugrelevanten Systeme sind voll funktionsfähig, Cockpit und Innenausstattung sind hochdetailliert. – Ein vollständigeres Modell für X-Plane ist kaum vorstellbar! – Animierte Türen und vordefinierte Rundgänge ermöglichen Ihnen ein realistisches Flugerlebnis: Sie steigen über die Türstufen ein, betreten das Cockpit oder die Passagierkabine, gehen weiter in die Bordküche und sogar in die Toilette! Fliegen ist nach wie vor manuelle Arbeit! Konventionelle Instrumente, insbesondere die Navigationsinstrumente, der moderne Autopilot, das Fehlen von Schubautomatik und Fly-by-Wire erfordern vom Piloten Kenntnisse und Fähigkeiten, die zwar auch heute noch zur Grundausbildung gehören, im modernen Flugalltag aber kaum noch benötigt werden.

Eine kurze Schnellstartanleitung erleichtert den Einstieg. Originalhandbücher und technische Broschüren sind im Paket enthalten. Diese VFW 614 ist eine echte Herausforderung! Ein herzliches Dankeschön an die Mitarbeiter dieses beeindruckenden Museums in Nordholz, nur wenige Kilometer südlich von Cuxhaven. Sie haben dieses Projekt großartig unterstützt. • http://www.aeronauticum.de

INS/FMS

Die Luftwaffe VFW 614 verfügt über ein Trägheitsnavigationssystem (INS). In diesem Modell ist es noch nicht aktiv, wir planen jedoch, es in Zukunft zu aktivieren.