Neue Flughäfen für den Osten

Gleich drei neue Flughäfen in Polen und Kasachstan sind über das Wochenende im simMarket für MSFS 2024 erschienen.

Den Anfang macht EPKT Katowice in Polen von Drzewiecki Design der sowohl im MSFS 2020 als auch im MSFS 2024 verwendet werden kann.

Der internationale Flughafen Katowice (polnisch: Port Lotniczy Katowice) (IATA: KTW, ICAO: EPKT) liegt in Pyrzowice in der Woiwodschaft Schlesien im Süden Polens. Er bedient die Metropolregion Oberschlesien und weite Teile Südpolens und ist von Katowice und den umliegenden Städten aus bequem zu erreichen. Der Flughafen verfügt über eine 3.200 m lange Start- und Landebahn (08/26), die auch für Großraumflugzeuge geeignet ist, mehrere Passagierterminals und eine eigene Frachtinfrastruktur. Damit ist er sowohl ein wichtiges Drehkreuz für Freizeitreisende als auch einer der wichtigsten Luftfrachtflughäfen Polens.

Ein hochwertiges Modell des internationalen Flughafens Katowice (EPKT) in der aktuellsten Version mit umfangreichen Details in den Passagierterminals, Frachtbereichen und der gesamten Infrastruktur.

Das FPS-optimierte Design bietet fortschrittliche Nachttexturen, dynamische Beleuchtung, PBR-Materialien und ein hochauflösendes Mesh inklusive präziser Start- und Landebahnprofile.

Die Passagierterminals und der Tower verfügen über eine leistungsstarke Innenmodellierung, detaillierte Frachtanlagen, hochwertige statische Flugzeuge sowie individuell animierte Personen und Bodenfahrzeuge.

Das individuelle Bodenlayout umfasst realistische Markierungen, Beschilderungen und Abnutzungsspuren, individuell platzierte Start- und Landebahnen, Rollwege und Anflugbefeuerung sowie individuelle Navigationsgeräte.

Außerdem gibt es zwei neue Szenerien in Kasachstan für MSFS 2024

Azrsim präsentiert stolz UBBF – den internationalen Flughafen Karabach Fuzuli, eine hochdetaillierte und leistungsoptimierte Nachbildung des neuesten und modernsten Flughafens Aserbaidschans in der Region Karabach.

Diese Szenerie wurde mit viel Liebe zum Detail und unter Berücksichtigung architektonischer Genauigkeit und realer Vorbilder erstellt und erweckt den Flughafen Fuzuli mit individueller Modellierung, realistischen Materialien und detailgetreuen Bodenmerkmalen zum Leben. Damit ist er ein unverzichtbares Ziel für Regional-, Militär- und Charterflüge im Microsoft Flight Simulator.

Die Szenerie beinhaltet ein präzises Flughafenlayout, das auf dem realen UBBF basiert. Das Terminalgebäude ist vollständig individuell modelliert und spiegelt das unverwechselbare moderne Design des Flughafens wider, mit einer detaillierten Glasfassade und charakteristischen Holzelementen. Der Kontrollturm wurde mit korrekten Proportionen und hochwertigen Texturen nachgebildet. Vorfeld und Rollwege sind sorgfältig mit realistischen Bodentexturen, individuellen Markierungen, Parkpositionen und Beschilderung gestaltet. Hochwertige PBR-Materialien werden in der gesamten Szenerie für Gebäude, Start- und Landebahnen sowie Vorfeldflächen verwendet und gewährleisten realistische Beleuchtung und Reflexionen bei allen Wetterbedingungen.

Die Szenerie beinhaltet ein präzises Flughafenlayout, das auf dem realen UBBF basiert. Eine individuell gestaltete Nachtbeleuchtung wertet die Flughafenumgebung nach Sonnenuntergang auf und erhellt Terminal, Vorfeld und Fluggastbereich. Manuell platzierte Flughafenobjekte wie Bodenabfertigungsgeräte, Busse, Leitkegel und Absperrungen tragen zum realistischen Gesamteindruck bei. Die Szenerie ist für flüssige Performance bei gleichzeitig hoher visueller Qualität optimiert und vollständig kompatibel mit den Standard-Navigationsdaten und dem KI-Verkehr des MSFS.

Vuelosimple veröffentlicht den Flughafen Almaty (UAAA) für Microsoft Flight Simulator 2024! Verbessern Sie Ihr Flugerlebnis mit unserem sorgfältig entwickelten Add-on für den Flughafen Almaty (UAAA), dem wichtigsten Luftfahrtdrehkreuz Kasachstans. Am Fuße des majestätischen Tian-Shan-Gebirges gelegen, bietet Almaty eine einzigartige Mischung aus urbanem Betrieb und atemberaubender Naturkulisse, die jeden Flug visuell beeindruckend und operativ anspruchsvoll macht.

Der Flughafen Almaty spielt eine entscheidende Rolle als Tor zwischen Europa und Asien und fertigt eine Vielzahl von Inlands-, Regional- und Langstreckenflügen ab. Mit seinem komplexen Rollwegnetz, dem regen Vorfeldbetrieb und der Nähe zum Gebirge erfordert der Flughafen Almaty Situationsbewusstsein und präzise Planung, insbesondere bei Starts und Landungen, die von Gelände- und Wetterbedingungen beeinflusst werden.

Ob moderne Passagierflugzeuge oder Frachtflüge – Almaty bietet eine immersive und realistische Umgebung, die Piloten aller Erfahrungsstufen herausfordert und belohnt.

Hauptmerkmale: