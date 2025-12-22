Facebook-f Youtube Instagram Discord

Flying Fries Quasar für MSFS auf Version 1.1 aktualisiert

Der Quasar von Flying Fries hat ein umfangreiches Update auf Version 1.1 erhalten.

  • Der FACT-Griff erscheint nun nach dem Ausfahren der Landeklappen wieder oben.
  • Die maximale Flughöhe wird jetzt mit 99 m statt 9 m angezeigt. Mal sehen, wer es schafft!
  • HUD: Korrekte Flughöhe und Geschwindigkeit über Grund werden angezeigt, und ein zusätzlicher Höhenmesser wird in km/mi angezeigt.
  • HUD: Kleinere visuelle Änderungen an bestehenden Elementen (Farben, Schriftarten und Rahmen).
  • Verschmutzungen der Cockpithaube wurden entfernt und Kratzer reduziert, um schlechte Texturen in großer Höhe in FS2024 zu vermeiden (noch nicht perfekt, aber deutlich besser).
  • KARA: 85 zusätzliche Kommentare für bereits vorhandene und neue Ereignisse (insgesamt 210 Aufzeichnungen).
  • KARA: Die Warnung „Fahrwerk“ wird nun bei 300 Knoten statt 350 Knoten abgespielt.
  • Die Rumpfbeleuchtung ist beim Start auf der Startbahn oder in der Luft eingeschaltet.
  • EFB: Umfangreiche Code-Überarbeitung.
  • EFB: Die Seite „Optionen“ wurde neu angeordnet.
  • EFB/Frachtmissionen: Bestätigungs-Popup vor Missionsbeginn.
  • EFB/Frachtmissionen: 55 neue Frachttypen (insgesamt 155 Frachttypen).
  • EFB/Frachtmissionen: Auswahl eines Bereichs führt zur ersten Seite dieses Bereichs.
  • EFB/Frachtmissionen: Kurs jedes Ziels wird vor der Auswahl angezeigt.
  • EFB/Frachtmissionen: Neue Missionsverlaufsseite.
  • CAS: Fehlerbehebung bei der Anzeige von Warnungen/Hinweisen zu niedrigem/kritischem Treibstoffstand (noch verbesserungsbedürftig).
  • Checklisten: APU nach dem Starten der Triebwerke 1 und 4 stoppen.
  • Vakuumpumpe an allen vier Triebwerken angeschlossen, nicht nur an Triebwerk 1.
  • Empfohlene Landegeschwindigkeit von 220–260 Knoten auf 200–220 Knoten geändert.
  • Abnehmbare Instrumente für das G3000 und alle vorderen Hauptanzeigen.
  • Diverse Korrekturen an den Aufklebern.
  • Neue Lackierung: „Steinys Quasar“.
  • Neue Lackierung: „Pik-Ass“.
  • VFX: Verbesserte Nachbrenner-Textur.
  • VFX: Kondensstreifen nur zwischen 20.000 und 70.000 Fuß sichtbar.
  • VFX: Verbesserte Flügelspitzenwirbel, nur unter 60.000 Fuß sichtbar.
  • Aktualisiertes Benutzerhandbuch: Kleinere Korrekturen an den Checklisten.
  • Reduzierte Anzahl der in der Hangaransicht verwendeten LVars.

