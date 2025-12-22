Flying Fries Quasar für MSFS auf Version 1.1 aktualisiert

Der Quasar von Flying Fries hat ein umfangreiches Update auf Version 1.1 erhalten.
- Der FACT-Griff erscheint nun nach dem Ausfahren der Landeklappen wieder oben.
- Die maximale Flughöhe wird jetzt mit 99 m statt 9 m angezeigt. Mal sehen, wer es schafft!
- HUD: Korrekte Flughöhe und Geschwindigkeit über Grund werden angezeigt, und ein zusätzlicher Höhenmesser wird in km/mi angezeigt.
- HUD: Kleinere visuelle Änderungen an bestehenden Elementen (Farben, Schriftarten und Rahmen).
- Verschmutzungen der Cockpithaube wurden entfernt und Kratzer reduziert, um schlechte Texturen in großer Höhe in FS2024 zu vermeiden (noch nicht perfekt, aber deutlich besser).
- KARA: 85 zusätzliche Kommentare für bereits vorhandene und neue Ereignisse (insgesamt 210 Aufzeichnungen).
- KARA: Die Warnung „Fahrwerk“ wird nun bei 300 Knoten statt 350 Knoten abgespielt.
- Die Rumpfbeleuchtung ist beim Start auf der Startbahn oder in der Luft eingeschaltet.
- EFB: Umfangreiche Code-Überarbeitung.
- EFB: Die Seite „Optionen“ wurde neu angeordnet.
- EFB/Frachtmissionen: Bestätigungs-Popup vor Missionsbeginn.
- EFB/Frachtmissionen: 55 neue Frachttypen (insgesamt 155 Frachttypen).
- EFB/Frachtmissionen: Auswahl eines Bereichs führt zur ersten Seite dieses Bereichs.
- EFB/Frachtmissionen: Kurs jedes Ziels wird vor der Auswahl angezeigt.
- EFB/Frachtmissionen: Neue Missionsverlaufsseite.
- CAS: Fehlerbehebung bei der Anzeige von Warnungen/Hinweisen zu niedrigem/kritischem Treibstoffstand (noch verbesserungsbedürftig).
- Checklisten: APU nach dem Starten der Triebwerke 1 und 4 stoppen.
- Vakuumpumpe an allen vier Triebwerken angeschlossen, nicht nur an Triebwerk 1.
- Empfohlene Landegeschwindigkeit von 220–260 Knoten auf 200–220 Knoten geändert.
- Abnehmbare Instrumente für das G3000 und alle vorderen Hauptanzeigen.
- Diverse Korrekturen an den Aufklebern.
- Neue Lackierung: „Steinys Quasar“.
- Neue Lackierung: „Pik-Ass“.
- VFX: Verbesserte Nachbrenner-Textur.
- VFX: Kondensstreifen nur zwischen 20.000 und 70.000 Fuß sichtbar.
- VFX: Verbesserte Flügelspitzenwirbel, nur unter 60.000 Fuß sichtbar.
- Aktualisiertes Benutzerhandbuch: Kleinere Korrekturen an den Checklisten.
- Reduzierte Anzahl der in der Hangaransicht verwendeten LVars.