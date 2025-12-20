Facebook-f Youtube Instagram Discord

Fly the Maddog – 20th Anniversary Edition für MSFS 2024/20 jetzt verfügbar

Technik-Details, Varianten und Kaufinfos

Leonardo Software House hat die „Fly the Maddog – 20th Anniversary Edition“ für Microsoft Flight Simulator 2024 sowie MSFS 20 veröffentlicht. Das Paket bringt ein grundlegend überarbeitetes Cockpit, ein neues Außenmodell und eine neu gestaltete Kabine – verbunden mit spürbaren Performance-Gewinnen. Die bisherige „Fly the Maddog X“-Reihe wurde aus dem Verkauf genommen; Weiterentwicklungen laufen ab sofort in der neuen Generation zusammen.

Grafik und Modellierung

  • Vollständig neu aufgesetztes virtuelles Cockpit mit modernen Materialien, verfeinerter Beleuchtung und höherer Lesbarkeit.
  • Aktualisiertes Außenmodell mit optimierter Geometrie sowie PBR-Texturen für realistische Oberflächen.
  • Überarbeitete virtuelle Kabine; effizienteres LOD-Management sorgt für stabilere Bildraten.

Systeme und Avionik

  • Systemsimulation auf Studienniveau, inklusive FMS, Treibwerks- und Hydrauliklogik, Elektrik sowie erweiterter Fehlerfälle.
  • Verbesserte LNAV/VNAV-Führung, Navigationsdaten-Handling und Performanceberechnungen.
  • Tiefe Integration in neue MSFS-2024-SDK-Funktionen.

Flugmodell und Performance

  • Feinabgestimmtes Flugmodell auf Basis der aktuellen MSFS-2024-Aerodynamik.
  • Optimierte CPU-/GPU-Last und Speicherhaushalt für glattere Frametimes.
  • Verbesserte Bodenphysik, Schub-/Bremsmomente und Trimmung.

Varianten und Lieferumfang

  • Enthaltene Typen: MD-82, MD-83 und MD-88 mit passenden Triebwerks- und Leistungsdaten.
  • Virtuelle Kabine inklusive, optionale Frachter-Erweiterung (MD-82F) angekündigt.

Editionen, Upgrade und Preis

Download und Installation

  • Vertrieb über simMarket; Download via Kundencenter nach Kauf/Upgrade.
  • Installationspaket mit Manager/Updater, regelmäßige Patches angekündigt.

Ausblick

Leonardo kündigt zusätzliche Module an, darunter eine dedizierte Frachter-Variante als optionale Erweiterung. Fortlaufende Feature- und Kompatibilitätsupdates für MSFS 2024 sind geplant.

Hinweise für simFlight-Leser

  • Mindestanforderung: Aktuelle MSFS-2024-/20-Version; ausreichender Speicherplatz für Basismodul und künftige Updates einplanen.
  • Für Erstnutzer empfiehlt sich ein Blick in das Handbuch und die Performance-Tipps der Entwickler.
