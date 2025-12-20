Fly the Maddog – 20th Anniversary Edition für MSFS 2024/20 jetzt verfügbar

Technik-Details, Varianten und Kaufinfos
Leonardo Software House hat die „Fly the Maddog – 20th Anniversary Edition“ für Microsoft Flight Simulator 2024 sowie MSFS 20 veröffentlicht. Das Paket bringt ein grundlegend überarbeitetes Cockpit, ein neues Außenmodell und eine neu gestaltete Kabine – verbunden mit spürbaren Performance-Gewinnen. Die bisherige „Fly the Maddog X“-Reihe wurde aus dem Verkauf genommen; Weiterentwicklungen laufen ab sofort in der neuen Generation zusammen.
Grafik und Modellierung
- Vollständig neu aufgesetztes virtuelles Cockpit mit modernen Materialien, verfeinerter Beleuchtung und höherer Lesbarkeit.
- Aktualisiertes Außenmodell mit optimierter Geometrie sowie PBR-Texturen für realistische Oberflächen.
- Überarbeitete virtuelle Kabine; effizienteres LOD-Management sorgt für stabilere Bildraten.
Systeme und Avionik
- Systemsimulation auf Studienniveau, inklusive FMS, Treibwerks- und Hydrauliklogik, Elektrik sowie erweiterter Fehlerfälle.
- Verbesserte LNAV/VNAV-Führung, Navigationsdaten-Handling und Performanceberechnungen.
- Tiefe Integration in neue MSFS-2024-SDK-Funktionen.
Flugmodell und Performance
- Feinabgestimmtes Flugmodell auf Basis der aktuellen MSFS-2024-Aerodynamik.
- Optimierte CPU-/GPU-Last und Speicherhaushalt für glattere Frametimes.
- Verbesserte Bodenphysik, Schub-/Bremsmomente und Trimmung.
Varianten und Lieferumfang
- Enthaltene Typen: MD-82, MD-83 und MD-88 mit passenden Triebwerks- und Leistungsdaten.
- Virtuelle Kabine inklusive, optionale Frachter-Erweiterung (MD-82F) angekündigt.
Editionen, Upgrade und Preis
- Ein Kauf umfasst die Nutzung unter MSFS 2024 und MSFS 20.
- Bestandskunden, die „Fly the Maddog X MSFS24/20“ ab dem 1. Dezember 2025 bei simMarket erworben haben, erhalten ein kostenfreies Upgrade.
- Der Listenpreis liegt bei 77,34 €; das Update für Kunden der vvorheringen Version kostet EUR 26,76
- https://secure.simmarket.com/leonardo-software-house-srl-fly-the-maddog-20th-anniversary-msfs2420.phtml
Download und Installation
- Vertrieb über simMarket; Download via Kundencenter nach Kauf/Upgrade.
- Installationspaket mit Manager/Updater, regelmäßige Patches angekündigt.
Ausblick
Leonardo kündigt zusätzliche Module an, darunter eine dedizierte Frachter-Variante als optionale Erweiterung. Fortlaufende Feature- und Kompatibilitätsupdates für MSFS 2024 sind geplant.
Hinweise für simFlight-Leser
- Mindestanforderung: Aktuelle MSFS-2024-/20-Version; ausreichender Speicherplatz für Basismodul und künftige Updates einplanen.
- Für Erstnutzer empfiehlt sich ein Blick in das Handbuch und die Performance-Tipps der Entwickler.