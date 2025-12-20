Drei schwedische GA-Ziele für den MSFS: Arvika, Lidköping und Säffle von Borgillios Scenery

Es gibt Add-ons, die nicht mit Superlativen um Aufmerksamkeit buhlen, sondern einfach das tun, was sie sollen: glaubwürdige Plätze für entspannte VFR-Flüge liefern. Genau in diese Kategorie fallen die drei neuen beziehungsweise aktualisierten Szenerien von Borgillios Scenery für den Microsoft Flight Simulator – jeweils für MSFS 2024 und MSFS 2020: Arvika (ESKV), Lidköping (ESGL) und Säffle (ESGY).

Warum gerade diese drei? Weil sie ein kleines, aber stimmiges Dreieck im Westen Schwedens bilden, in dem sich gemütliche Nachmittagsrunden genauso anbieten wie kurze Trainingsstrecken. Borgillios setzt auf handgemachte Gebäude, PBR-Texturen, saubere Bodenpolygone und ein paar liebevolle Details dort, wo man sie im Platzverkehr tatsächlich wahrnimmt. Keine Effekthascherei, stattdessen ordentliche Performance – genau richtig für Vereinsfliegerei, Platzrunden, Navigationsübungen und Low-and-Slow-Touren entlang von Seen und Wäldern.

Arvika, ESKV, liegt in Värmland am Glafsfjorden. Wer hier VFR fliegt, bekommt reichlich optische Anker: Uferlinien, Waldflächen, kleine Siedlungen. Die Umsetzung packt die markanten Hangars und Vereinsgebäude in passender Materialität an, die Beleuchtung ist dezent, und die Bodenmarkierungen wirken so, als hätten sie eine Saison Dauernutzung hinter sich. Für mich ist das einer dieser Plätze, an denen man ohne viel Vorbereitung in die Platzrunde eintaucht und sofort „zu Hause“ ist.

Lidköping, ESGL, sitzt am südlichen Ende des Vänern – Skandinaviens größtem See. Von hier aus lassen sich gemütliche Kantenflüge entlang des Ufers starten, etwa Richtung Mariestad. Im Add-on sind die charakteristischen Strukturen samt Rampenobjekten und Rollwegen sauber gesetzt; nachts bleibt alles lesbar, ohne das Bild zu überstrahlen. Wer gern leichte IFR-Übungen in ruhigem Umfeld macht, findet mit ESGL eine pragmatische Bühne – auch wenn der Platz klar VFR-first denkt.

Säffle, ESGY, ist der leise Dritte im Bunde: kein Show-and-Shine, eher die Art Flugplatz, an dem man den Kaffee halb austrinkt, Motor anwirft und in zehn Minuten wieder auf Gegenanflug ist. Die Umsetzung ist schlank, mit glaubwürdigen Materialien, klaren Markierungen und just so viel Statik, dass die Szene lebt, ohne FPS zu kosten. Perfekt für STOL-Spielereien oder einfach eine ruhige Runde entlang der Felder westlich des Vänern.

Was die drei verbindet, ist der Ansatz des Entwicklers: Borgillios Scenery liefert kompakte GA-Plätze mit einer Priorität auf Sichtbarkeit und Lesbarkeit im Cockpit. Sprich: Die Dinge, die man im Anflug tatsächlich erkennt, sind sorgfältig modelliert; der Rest bleibt ressourcenschonend. Beide Simulatorgenerationen – MSFS 2024 wie auch 2020 – werden nativ unterstützt, was die Entscheidung für Bestandsflieger leicht macht.

Wer sich fragt, ob sich die Anschaffung lohnt: Für VFR-Fans, die Skandinavien mit Karte und Uhr erkunden, sind diese drei Plätze ein runder Baustein. Sie funktionieren einzeln, machen im Verbund aber am meisten Spaß: ESGY → ESKV → ESGL ist eine hübsche Nachmittagslinie entlang von Wasser, Wald und kleinen Orten. Installation läuft wie gewohnt über Community-Ordner oder Marketplace-Workflow; doppelte AFCADs im Blick behalten, dann steht der nächsten Runde um den Vänern nichts im Weg.

Unterm Strich: drei glaubwürdige GA-Ziele, die nicht protzen, sondern abliefern – und genau deshalb oft länger installiert bleiben, als man denkt.