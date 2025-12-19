X-Plane 12.4.0 Beta C-Check Update gestartet

X-Plane by Laminar Research schreibt auf Facebook:

ÜBERRASCHUNG!

Wir präsentieren die Beta für „12.4.0 – Das C-Check Update“

Unterstützung für Tobii Head & Eye Tracking (nur Fenster)

Eine A330-Überholung bringt tieferen Systemrealismus

X430/X530 und X1000 Verbesserungen

Ein neuer verbesserter Flughafen, „LEBB – Bilbao Flughafen“

Neue Szenerie-Objekte

ATC-Verbesserungen

Verschiedene Verbesserung der Lebensqualität im gesamten Simulator

Und zum Schluss, Multi-Threading für Szenerie-Rendering!

Zum Multi-Treading lesen Sie bitte unseren Blogbeitrag vollständig und stellen Sie sicher, dass Sie die Erwartungen verstehen!

Wir haben hart gearbeitet, um Ihnen dies als letztes Weihnachtsgeschenk zu bringen. Wir hoffen, dass euch dieses Update gefällt!