X-Plane 12.4.0 Beta C-Check Update gestartet

X-Plane by Laminar Research schreibt auf Facebook:

ÜBERRASCHUNG!

Wir präsentieren die Beta für „12.4.0 – Das C-Check Update“

  • Unterstützung für Tobii Head & Eye Tracking (nur Fenster)
  • Eine A330-Überholung bringt tieferen Systemrealismus
  • X430/X530 und X1000 Verbesserungen
  • Ein neuer verbesserter Flughafen, „LEBB – Bilbao Flughafen“
  • Neue Szenerie-Objekte
  • ATC-Verbesserungen
  • Verschiedene Verbesserung der Lebensqualität im gesamten Simulator
  • Und zum Schluss, Multi-Threading für Szenerie-Rendering!

Zum Multi-Treading lesen Sie bitte unseren Blogbeitrag vollständig und stellen Sie sicher, dass Sie die Erwartungen verstehen! 🤝

Wir haben hart gearbeitet, um Ihnen dies als letztes Weihnachtsgeschenk zu bringen. Wir hoffen, dass euch dieses Update gefällt!

