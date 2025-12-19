PMDG 737-800 erscheint für MSFS2024

PMDG hat die Boeing 737-800NG für den Microsoft Flight Simulator 2024 veröffentlicht. Das Add-on ist ab sofort ausschließlich im PMDG-Store erhältlich. Der reguläre Preis für Neukäufer liegt bei 75 US-Dollar (ca. 64 Euro). Besitzer der MSFS-2020-Version erhalten 60 Prozent Rabatt und zahlen rund 30 Dollar (ca. 27 Euro). Wichtig dabei ist, dass beide Versionen über die gleiche Plattform mit dem selben Account gekauft werden müssen, um den Rabatt beanspruchen zu können.

Die Neuerungen umfassen ein komplett neu gestaltetes virtuelles Cockpit mit verbesserten Materialien und hochauflösenden Texturen. Zusätzlich wurde die Interaktivität erweitert: Cockpitfenster und Türen sind funktional, zudem gibt es eine neu modellierte Passagierkabine. Ein neues 3D-Soundset, aufgenommen an einer echten Boeing 737, sorgt für realistischere Akustik. Ergänzt wird das Paket durch verbesserte Außenbeleuchtung und eine an den MSFS 2024 angepasste Flugdynamik.