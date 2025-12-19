PMDG 737-800 erscheint für MSFS2024

PMDG hat die Boeing 737-800NG für den Microsoft Flight Simulator 2024 veröffentlicht. Das Add-on ist ab sofort ausschließlich im PMDG-Store erhältlich. Der reguläre Preis für Neukäufer liegt bei 75 US-Dollar (ca. 64 Euro). Besitzer der MSFS-2020-Version erhalten 60 Prozent Rabatt und zahlen rund 30 Dollar (ca. 27 Euro). Wichtig dabei ist, dass beide Versionen über die gleiche Plattform mit dem selben Account gekauft werden müssen, um den Rabatt beanspruchen zu können.
Die Neuerungen umfassen ein komplett neu gestaltetes virtuelles Cockpit mit verbesserten Materialien und hochauflösenden Texturen. Zusätzlich wurde die Interaktivität erweitert: Cockpitfenster und Türen sind funktional, zudem gibt es eine neu modellierte Passagierkabine. Ein neues 3D-Soundset, aufgenommen an einer echten Boeing 737, sorgt für realistischere Akustik. Ergänzt wird das Paket durch verbesserte Außenbeleuchtung und eine an den MSFS 2024 angepasste Flugdynamik.
„Ein paar Tassen Kaffee“
Hab gerade mal bei Starbucks geschaut….damit würde ich sieben bis zehn Tage Kaffee trinken können. Hm, bei der kalten Jahreszeit wohl die bessere Wahl.
Bei 60 Prozent Rabatt komme ich auf eine Upgradegebühr von 11,95 EUR bei der 600er. Die kommt zwar erst im Januar 2026, aber bis dahin ist mehr Zeit für die Vorfreude! 😉
Das klingt schon eher interessant. Dennoch sollte man sich, auch unter Berücksichtigung das vieles neu entwickelt wurde, fragen, wie sehr dieser Developer wirklich seine Kunden schätzt. Bin seit 2006 dabei mit Box Produkten aus dem Handel und 2008 im Onlineshop. Erwarte sicher kein Gratis-Update, obwohl andere die ebenfalls teils von Grund auf Neuentwicklung als Upgrade anbieten, dies zu besseren Konditionen schaffen. Die Aussage „a couple cups of coffee“ ist sehr dehnbar. Sind damit zwei Tassen Kaffee gemeint oder zehn oder 100? Irgendwie empfinde ich da keine Wertschätzung von treuen Kunden. 60% sind gut, aber da wäre noch Luft gewesen. Wenn mich das nächste mal jemand nach dem Preis eines D-Ticket fragt, werde ich auch mit „a couple cups of coffee“ antworten. Bin gespannt auf die Reaktionen bei einem Ticketpreis von 63EUR – aber sind ein paar Tassen Kaffee. 😉
Gut, diejenigen die es nun haben, denen wünsche ich viel Spaß über die Feiertage damit.