Just Flight veröffentlicht Entwicklungsupdate für A300B4 für MSFS 2020/2024

Just Flight auf der Webseite ein neues Entwicklungsupdate zum Airbus A300B4 für MSFS2020/2024 Stand 18.12.2025 veröffentlicht:
Willkommen zum nächsten Entwicklungsupdate für unsere A300B4 Professional. Heute präsentieren wir Ihnen die beachtlichen Fortschritte, die wir dieses Jahr bei unserem kommenden klassischen, detailgetreuen Großraumflugzeug – der A300B4 Professional für MSFS 2020/2024 – erzielt haben.
Die wichtigste Neuigkeit: Nach monatelanger akribischer Arbeit steht unser hauseigener Grafiker kurz vor der Fertigstellung der Außentexturen. Ein Flugzeug dieser Größe mit diesem Detailgrad ist eine enorme Herausforderung für jeden Künstler. Die Außentexturen wurden in 8K-Auflösung erstellt und bieten so gestochen scharfe Qualität, selbst auf Augenhöhe während eines Vorflug-Rundgangs.
Bei näherer Betrachtung bestimmter Bereiche des Flugzeugs wirkt es wie eine rein industrielle Maschine. Tausende von Nieten wurden sorgfältig von Hand auf jedem Zentimeter der Metalloberfläche angebracht. Dies ist besonders am Heck sichtbar, wo sich wichtige Flugzeugstrukturen wie das hintere Schott befinden.
Natürlich wäre es kein Just Flight-Flugzeug, wenn es nicht realistische Gebrauchsspuren aufweisen würde. Wie bei all unseren Flugzeugen möchten wir eine Maschine darstellen, die ihren Betreibern treue Dienste geleistet hat – eine, die Tag und Nacht, bei jedem Wetter im Einsatz war. Schmutz- und Staubspuren, die vom Fahrtwind aufgewirbelt wurden, sind auf den Oberflächen des Flugzeugs sichtbar, ebenso wie Spuren von Regenwasser, das an Dachrinnen oder Scharnieren heruntergelaufen ist, und sogar Bremsstaub an den Hauptfahrwerksklappen. All dies entspricht dem Eindruck der Cockpit-Grafiken, die Sie in unseren vorherigen Entwicklungsupdates für den A300B4 Professional sehen können.
Wir sind vielleicht etwas voreingenommen, aber wir glauben, dass dies eines der, wenn nicht sogar das, am realistischsten dargestellte Großraumflugzeug in einem Flugsimulator sein wird. Wir wissen, dass das eine sehr selbstbewusste Aussage ist, also überlassen wir Ihnen das Urteil!
Welche Arbeiten sind also noch am Äußeren des Flugzeugs erforderlich? Unser Grafiker arbeitet aktuell an den Texturen des Fahrwerks, der Räder und der Fahrwerkschächte, bevor er sich dem Frachtraum widmet – dann ist die Grafik für die Variante A300B4-203 fertig. Aufmerksamen Beobachtern ist vielleicht aufgefallen, dass die Lackierung in den heutigen Screenshots eigentlich zur A300B4-103 gehört. Das bedeutet, dass auch andere Varianten der A300B4, darunter Frachter, berücksichtigt werden. Wir können die anderen geplanten Varianten noch nicht zeigen und werden sie in einem späteren Entwicklungsupdate vorstellen.
Sobald die Außentexturen fertig sind, können wir mit der Erstellung der Lackierungen beginnen. Die A300B4 hat im Laufe ihrer Dienstzeit so viele klassische Lackierungen getragen, und es fiel uns schwer, die Liste einzugrenzen, um die Umsetzung überschaubar zu halten. Dennoch versprechen wir eine große Auswahl an hochwertigen Lackierungen, die die Vielfalt der Betreiber des Flugzeugs auf allen bewohnbaren Kontinenten widerspiegeln (leider konnten wir keine Informationen über A300-Einsätze in der Antarktis finden!).
Was den Innenraum betrifft, können wir Ihnen einen ersten Einblick in die geräumige Kabine des A300 gewähren, die wir in einem Zweiklassen-Layout im Stil der 1980er-Jahre modelliert haben. Die First Class verfügt über 24 Sitze in einer 2+2+2-Konfiguration, die Economy Class über 230 Sitze in einer 2+4+2-Konfiguration, die sich nach hinten auf 2+3+2 verjüngt. Die deutlich erkennbare Steigung im hinteren Kabinenbereich wurde ebenfalls modelliert. Diese Steigung nimmt im A300B4 den gesamten hinteren Kabinenbereich ein, im Gegensatz zu den moderneren Flugzeugtypen, die den gleichen A300-Rumpf verwenden.
Wie bei unseren anderen MSFS-Flugzeugen bietet die Kabine auch hier umfangreiche Simulationen im Bereich der Bordküche. So können Sie sich auf Mittel- oder Langstreckenflügen die Beine vertreten.
Die Kabinengrafiken sind fertiggestellt, befinden sich aber derzeit in der Testphase. Daher kann es zwischen der hier gezeigten Version und der finalen Version noch zu kleineren Änderungen kommen, insbesondere bei der Kabinenbeleuchtung. Diese ist in den Screenshots noch nicht implementiert; die Kabine wird aktuell durch das Umgebungslicht beleuchtet, das durch die Kabinenfenster einfällt.
Nach Abschluss der finalen Änderungen an den Flugzeuggrafiken können wir uns nun den verbleibenden Bereichen des Flugmodells, des Soundsets und der Systemprogrammierung widmen.
Das Flugmodell entwickelt sich sehr gut, und die umfangreichen Daten, die wir für verschiedene A300B4-Varianten gesammelt haben, haben sich als äußerst hilfreich erwiesen, um das Flugzeug so realitätsnah wie möglich abzubilden. Die Arbeiten am Soundset beginnen in Kürze.
Die Systemprogrammierung ist das Herzstück des Flugzeugs, da man die meiste Zeit im Cockpit des A300B4 mit den zahlreichen Schaltern interagiert. Lassen Sie sich nicht vom Namen A300 täuschen – die Bedienung unterscheidet sich grundlegend von der eines modernen A3XX!
In unserem letzten Entwicklungsupdate sprachen wir kurz über die enorme Simulationstiefe, die unsere Systemprogrammierung für den A300 erreicht, einschließlich der Simulation der Unterschiede in der Treibstoffpumpeneffizienz zwischen den einzelnen Treibstofftanks – ein beeindruckender Simulationsgrad.