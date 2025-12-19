Inibuilds Winter Wonderland Aircraft Dev Update

Auch in diesem Posting von mattY im Inibuilds Forum geht es zuerst um einen Rückblick auf die Veröffentlichungen von 2025. Wir kommen gleich zum Wichtigen: Man kündigt die Lockheed L-1011 Tristar für MSFS 2024 an.

Tristar-Projekt

Kommen wir zum heutigen Hauptthema: iniBuilds freut sich, den legendären iniBuilds TriStar Airliner für den Microsoft Flight Simulator 2024 anzukündigen. Dieses Flugzeug wurde von Grund auf exklusiv für die neue Plattform entwickelt – unterstützt durch umfangreichen Zugang zu realen Flugzeugen und Referenzsessions. Diese Umsetzung nutzt die neuesten Physik-, Umwelt- und fortschrittlichen Systemframeworks von MSFS 2024 vollständig aus. Unser Ziel ist es, die authentischste und immersivste TriStar- bzw. „El-Ten-Eleven“-Erfahrung zu liefern, die es jemals für die Heimsimulation gab. Unsere Hauptvariante basiert auf der L-1011-500.

Das heutige Update stellt eine Einführung in das Projekt dar, beleuchtet den bisherigen Entwicklungsweg, hebt einige Kernfunktionen des Produkts hervor und zeigt ausgewählte Work-in-Progress-Bereiche des Flugzeugs – live im Simulator.

Produkthighlights

Angesichts der zahlreichen Varianten, Konfigurationen und Optionen dieses Flugzeugs beginnen wir mit einem Überblick über einige der wichtigsten Systemfunktionen:

Detaillierte Systemsimulation für Elektrik, Hydraulik, Pneumatik und Klimatisierung

Vollständig ausgearbeitetes AFCS sowie CAT-IIIB-Autoland-System

Präzise Flugdynamik auf Basis der MSFS-2024-Aerodynamik und realer Leistungsdaten aus Handbüchern

Hochdetaillierte Außen- und Innenmodellierung inklusive Cockpit, Kabine und vollständiger S-Duct-Hecktriebwerksgeometrie

Vollständig modelliertes dreifaches Litton-INS-System mit zeitgetreuen Navigationsabläufen sowie einfachen Importoptionen und SimBrief-Integration

mit zeitgetreuen Navigationsabläufen sowie einfachen Importoptionen und SimBrief-Integration Originalgetreue Nachbildung des Performance Management Systems (PMS) , direkt integriert in AFCS und INS

, direkt integriert in AFCS und INS Zeitlich authentisches EFB – die iniBuilds Paper Flight Bag

Flugingenieur-Panel mit manuellen und automatischen Modi

Mehrere Navigationslayouts für jeden Flugstil: Klassische analoge Funknavigation Authentisches Triple-INS-Langstrecken-Setup INS kombiniert mit PMS für vollständige TriStar-Automatisierung Moderne GNS-530-Upgrade-Option



Flugmodell und Flugzeugsysteme

In diesem Flugzeug gibt es viel zu entdecken. In diesen Entwicklungsupdates nehmen wir euch mit auf eine Reise durch die verschiedenen Bereiche des Flugzeugs und die dabei erfassten Details.

Der heutige Fokus liegt auf den verschiedenen Navigationslayouts, die jeden Flugstil abdecken: klassische analoge Funknavigation, ein authentisches Triple-INS-Langstrecken-Setup, INS kombiniert mit dem Performance Management System für vollständige TriStar-Automatisierung sowie ein optionales modernes GNS-530-Upgrade.

Dreifaches Litton-INS-System

Die dreifache INS-Ausstattung der TriStar ist vollständig simuliert. Jede Einheit verfügt über die korrekte DC-Notstrom- und AC-Essentials-Logik, inklusive realistischem Aufwärmverhalten im Standby-Betrieb. Positionseingabe und klassische Ausrichtung sind vollständig umgesetzt; die traditionelle 90-bis-01-Sequenz dauert etwa 17 Minuten.

Das System unterstützt bis zu neun Wegpunkte mit korrekter RMT-Quersynchronisation sowie präziser Intercept-, Direct-To- und Leg-Tracking-Logik. Querabweichungs- und Offset-Navigation sind exakt wie im realen Flugzeug modelliert. Ein ATT-REF-Gyro-Only-Modus ist enthalten, der nach Rückkehr in stabile Flugbedingungen eine vollständige Neuausrichtung erfordert. Distanz- und Zeitberechnungen folgen der authentischen A–B-, 0–X- und X–0-Logik der Litton-INS-Einheiten.

Performance Management System (PMS)

Ein prägendes Merkmal der L-1011 ist das Performance Management System. Dieses wurde vollständig und tiefgehend nachgebildet. Das PMS berechnet optimale Steig-, Reise- und Sinkgeschwindigkeiten anhand von Simulationsgewicht, Höhe und Triebwerksdaten und ist direkt mit Autothrottle und den vertikalen AFCS-Modi für jede Flugphase integriert.

Es unterstützt langstreckentaugliche, treibstoffeffiziente Flugplanung mit präziser Leistungsprognose und Crew-Rückmeldung und spiegelt damit seine Rolle als Herzstück der automatisierten Effizienz der TriStar wider.

In unserem nächsten Entwicklungsupdate gehen wir deutlich detaillierter auf die Simulation des RB211-Triebwerks sowie auf einzigartige aerodynamische Funktionen wie Direct Lift Control (DLC) ein – all dies wird im Flugzeug verfügbar sein. Außerdem liefern wir Details zu den Kernsystemen (Hydraulik, Treibstoff usw.), zum AFCS (Automatic Flight Control System), eine Einführung in das Flugingenieur-System sowie in das neue zeitgetreue EFB – die iniBuilds Paper Flight Bag.

Soundpaket

Ebenso wichtig wie andere Entwicklungsbereiche ist das Sounddesign – ohne dieses würde sich das Flugzeug leer und leblos anfühlen.

Unsere Partner Echo19 erhielten exklusiven Zugang hinter die Kulissen der TriStar Experience in Kansas City, Missouri, um Originalaufnahmen in Echtzeit zu erstellen. Diese einzigartige Organisation nutzt eine betriebsfähige Lockheed L-1011 TriStar, um Schüler für Wissenschaft, Technik, Ingenieurwesen und Mathematik (STEM) durch Luftfahrtbildung und immersive Praxiserlebnisse zu begeistern.

Echo19 hat authentische Sounds direkt von diesem seltenen Flugzeug eingefangen, damit wir euch ein wirklich immersives TriStar-Erlebnis im Microsoft Flight Simulator bieten können. Von Triebwerksnuancen bis hin zu Umgebungs- und Systemgeräuschen – jedes Detail wurde dokumentiert, um die Geschichte dieser Luftfahrtikone zu erzählen.

Wir sind stolz darauf, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die das luftfahrttechnische Erbe bewahren und junge Menschen dazu ermutigen, tiefer in Luft- und Raumfahrt sowie Ingenieurwesen einzutauchen. Wir freuen uns darauf, dieses Projekt weiterzuentwickeln und der MSFS-Community eine authentische TriStar-Klangkulisse zu präsentieren – als Hommage an dieses seltene Flugzeug und an die Menschen, die sein Vermächtnis lebendig halten.

Schaut euch Tylers Video an!

Grafik / Art

Die TriStar ist eines der visuell markantesten Großraumflugzeuge, die je gebaut wurden. Unser Art-Team hat jeden Aspekt ihrer Technik und ihres Charakters mit außergewöhnlicher Detailtreue nachgebildet – entsprechend den modernen Detailstandards von MSFS 2024 und den Maßstäben, die wir uns selbst gesetzt haben.

Mitglieder unserer Art- und QA-Teams sind um die Welt gereist, um echte TriStars aus nächster Nähe zu studieren. Wir haben umfangreiches Referenzmaterial gesammelt, darunter hochauflösende Fotos, Videos, Messungen, detaillierte Notizen und gescannte 3D-Schnitte. Diese reichten von einem Luftfahrtmuseum in Riad (Saudi-Arabien) bis zu einem L-1011-Cockpit in einem Schiffscontainer in Kalifornien (USA). Dabei wurden auch Varianten außerhalb der L-1011-500 untersucht, um Unterschiede und Details im Eins-zu-Eins-Vergleich zu verstehen.

Wie bei allen iniBuilds-Airliner-Veröffentlichungen enthält auch die TriStar die komplette Palette visueller Features, die Simmer von unserer neuesten Flugzeuggeneration erwarten: hochauflösende Materialien, realistische Oberflächenabnutzung, vollständig ausgearbeitete Kabinenbereiche und viele kleine Details, die die Immersion erhöhen, ohne die Performance zu beeinträchtigen – und Performance ist hier entscheidend.

Da die TriStar exklusiv für MSFS 2024 entwickelt wird, nutzt sie die visuellen Verbesserungen und Techniken dieser Plattform voll aus. Werfen wir nun einen Blick auf einige der zentralen visuellen Features und Extras.

Außenmodellierung

Das Außenmodell wurde anhand hochpräziser Referenzen aus unseren internationalen Flugzeugbesuchen erstellt. Jede größere strukturelle Komponente spiegelt reale Vorlagen und gesammelte Daten wider.

Unsere Umsetzung umfasst mehrere interaktive Elemente, die zum Realismus beitragen, darunter animierte GPU-Klappe, Frischwasser- und Abwassersysteme, Frachttürgriffe, Frachttüren, Einstiegstüren sowie – wie gewohnt – Triebwerksverkleidungsklappen.

Standardmäßig wird es zudem zeitlich passendes Bodenabfertigungsgerät sowie die üblichen Engine-Covers und „Remove Before Flight“-Streamer geben. Diese werden wir in kommenden Entwicklungsupdates detaillierter vorstellen, ebenso wie eine Demonstration der Außenanimationen (einschließlich Systemen wie DLC in Aktion).

Außenbereich – Dynamischer Schmutz und Alterung

Die TriStar ist ein altes Flugzeug, und unsere visuelle Umsetzung spiegelt ihr Alter und ihre Einsatzgeschichte wider – mit dem umfangreichsten Alterungs- und Verschmutzungspaket, das wir je umgesetzt haben. Eine Basisschicht aus Schmutz ist fest in den Texturen integriert und kann aus Gründen der Authentizität nicht deaktiviert werden. Darüber hinaus haben wir eine erweiterte dynamische Alterung implementiert.

Ölspuren, Hydraulikflüssigkeitsrückstände, abgeplatzter Lack, oxidiertes Metall, Rußmuster und verfärbte Panels wurden anhand realer Vorbilder gestaltet – nicht nur von der TriStar selbst, sondern auch von anderen stark genutzten Verkehrsflugzeugen.

Das dynamische Verschmutzungs- und Alterungssystem verstärkt sich mit zunehmender Flugzeit und bleibt livery-übergreifend erhalten, wodurch das Flugzeug eine glaubwürdige Betriebshistorie erhält.

Feine Änderungen der Materialrauheit, variierende Reflexionen und Schmutzansammlungen an Nähten und Nieten erzeugen ein realistisches Erscheinungsbild, das Jahrzehnte im Einsatz widerspiegelt.

Treppen- und Lounge-Feature

Obwohl die L-1011-500-Variante ursprünglich nicht mit der unteren Lounge betrieben wurde, ist dieses Konzept so ikonisch, dass wir ein eigenes Retrofit für Simmer entwickelt haben. Dieses wird als optionale Voreinstellung innerhalb von MSFS verfügbar sein.

Die optionale Lounge umfasst ein vollständig modelliertes Unterdeck mit Barbereich, Sitz- und Entspannungszonen sowie eine Wendeltreppe, die die Lounge mit der Hauptkabine verbindet.

Besonders hervorzuheben sind die äußeren Einstiegstreppen, die direkt von außen in die Lounge führen und so ein Boarding-Erlebnis im Stil eines Privatjets für ein Großraumflugzeug ermöglichen.

Zusätzlich haben wir die markante untere vordere Ausbuchtung am Rumpfbauch integriert. Nur TriStars mit Lounge waren mit dieser Struktur ausgestattet. Sie diente dem Schutz der Passagiere im Lounge-Bereich bei harten Landungen, die das Bugfahrwerk beeinträchtigen könnten. Dieses Detail wurde in unserem Retrofit originalgetreu nachgebildet und stellt ein eindeutiges Erkennungsmerkmal von Lounge-TriStars dar. Cockpit, Innenraum und weitere Features werden wir im nächsten Entwicklungsupdate vorstellen.

Optimierung und Performance

Hohe visuelle Qualität wird durch sorgfältige Optimierungsprinzipien aus unseren jüngsten Produktzyklen ergänzt. Wir verwenden gemeinsam genutzte Textur-Sheets, strikte Texturauflösungsregeln und intelligente LOD-Übergänge, um den VRAM-Verbrauch zu reduzieren, ohne sichtbare Qualitätseinbußen.

Komplexe Bereiche wie der Flugingenieur-Arbeitsplatz, die Kabine und die Fahrwerksbaugruppen wurden leistungsoptimiert aufgebaut. Diese Zonen verfügen über mehrstufige LODs, die aus der Nähe detailgetreu bleiben und sich mit zunehmender Entfernung effizient reduzieren.

Die TriStar profitiert von diesen Techniken und weiteren Optimierungen, die wir bei Flugzeugen wie der A350 und A340 verfeinert haben, für die wir zuletzt sehr positives Feedback zur Performance erhalten haben. Das sorgt für stabile Bildraten und hohe Bildqualität auf PC- und Konsolenplattformen.

Ihr könnt das vollständige iniBuilds-Paket mit exzellenter Nachtbeleuchtung, Lackierungen und Videos erwarten. Wir freuen uns darauf, in unserem nächsten Entwicklungsupdate weitere Informationen mit euch zu teilen.

Schlusswort

Zum Abschluss dieses Updates und mit Blick auf ein unglaubliches Jahr möchten wir zu unserem Ausgangspunkt zurückkehren: mit einem großen „Danke!“

2025 war ein Meilensteinjahr für iniBuilds. Von der Tiefe und Begeisterung des A350-Airliners über die robuste, praxisnahe Erfahrung der F406 bis hin zum Ausblick auf die TriStar – all das wäre ohne euch nicht möglich gewesen. Eure Unterstützung, euer Feedback und sogar eure Bug-Reports waren die treibende Kraft hinter jedem Update. Ihr habt uns geholfen, unsere Produkte zu verfeinern und neue Maßstäbe für das zu setzen, was wir gemeinsam erreichen können.

Von uns allen bei iniBuilds wünschen wir euch eine schöne Feiertagszeit und stets blauen Himmel. Auf ein unglaubliches Jahr 2026!

Euer iniBuilds-Team



