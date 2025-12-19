Facebook-f Youtube Instagram Discord

iniBuilds A340: stetige Verbesserungen mit v.1.0.6

Nach dem kurzen A350 Update (wir berichten), spendiert iniBuilds auch ihrem A340-300 neue Verbesserungen. Das Update v1.0.6 bringt umfangreiche Verbesserungen bei Systemen, Bedienung, Optik, EFB und Sound. Navigation und FMGS arbeiten genauer, neue Offset-Funktionen und ein erweitertes Flight-Attendant-Panel wurden ergänzt. Zudem gibt es visuelle Korrekturen, zuverlässigere EFB-Funktionen inklusive GSX-Integration sowie ein überarbeitetes und immersiveres Soundset für Interaktionen in Cockpit und Kabine.

Changelog

SYSTEME ⚙️

  • BEHOBEN: ENG-SD wird auf dem ND nicht simuliert
  • BEHOBEN: GSX-Betankung öffnet die Tankklappe unter dem Flügel nicht
  • BEHOBEN: ETP schwebt an zufälliger Position auf dem ND
  • BEHOBEN: HDG-Wert auf PFD/ND wird bei ausgeschaltetem FD nicht angezeigt, wenn er außerhalb des Bildes liegt
  • BEHOBEN: Abweichung zwischen Inbound Course und Track-Diamond im PFD/ND (ILS ROSE)
  • BEHOBEN: Schwankende Koordinaten auf der GPS-Seite bei Jamming
  • BEHOBEN: ACCU PRESS + BRAKES TEST überarbeitet
  • BEHOBEN: Nach Go-Around funktioniert A/THR beim Level-off nicht, LVL MCT wird nicht angezeigt
  • BEHOBEN: Manuelle Min-EFOB-Eingabe setzt sich zurück und bleibt groß dargestellt
  • BEHOBEN: TO SHIFT bleibt nach Runway-Wechsel oder MCDU-Reset erhalten
  • BEHOBEN: Höhenbeschränkungen werden unterhalb der TRL weiterhin als FL angezeigt
  • BEHOBEN: Einheiten-Optionen setzen sich beim Zurückkehren zu TO PERF zurück
  • BEHOBEN: CPDLC-Kennung bleibt nach dem Logon-Request fälschlich eingetragen
  • BEHOBEN: AIRPORT-Taste auf dem rechten MCDU sequenziert nicht korrekt
  • BEHOBEN: OPT ALT wird höher als REC MAX angezeigt
  • BEHOBEN: A350/A340 immer als ADS-C-verbunden angezeigt
  • BEHOBEN: MORA falsch mit CSTR verknüpft
  • BEHOBEN: Aktiven Offset bearbeiten nicht möglich
  • BEHOBEN: Offset durch LSK-Reselection unbenutzbar
  • BEHOBEN: TO PERF SYNC FMGS füllt Gewicht automatisch ohne Einheitenumrechnung aus

GRAFIK 🎨

  • BEHOBEN: Profilrotation des linken Mittelrad-Reifens invertiert
  • BEHOBEN: Scheibenwischer setzen sich beim Wechsel von schnell zu langsam zurück und laufen falsch weiter
  • BEHOBEN: Bugfahrwerksdämpfer komprimiert nicht
  • BEHOBEN: Feedback bei gespeicherten Kameras
  • BEHOBEN: Texturartefakt am linken Flügel unter dem Querruder bei Schnee
  • BEHOBEN: Kollision-Hitbox in der Kabine (linke Seite) verfeinert
  • BEHOBEN: Probleme mit Kondensstreifen-Darstellung

EFB 💻

  • BEHOBEN: NG-Navdata-Download im EFB
  • BEHOBEN: Payload-Übersicht zeigt TOW „T“ trotz kg-Einheit
  • BEHOBEN: Landerechner um Vapp ergänzt
  • BEHOBEN: Schubumkehr auf Achse falsch geladen
  • BEHOBEN: Größe der Planner-Einstellung an A350 angepasst
  • BEHOBEN: TO/LDG-PERF-Seiten werden beim Wechsel der Gewichtseinheiten nicht gelöscht
  • BEHOBEN: TO-PERF-Option zum Umschalten der Einheiten (QNH/m/ft/lbs/kg)
  • HINZUGEFÜGT: GSX-Ladevorschläge
  • HINZUGEFÜGT: Umschaltbare Einheiten im Takeoff-Rechner

SOUNDS 🔊

  • BEHOBEN: Überarbeitete 3D-Räumlichkeit für Klappen und Vorflügel
  • BEHOBEN: Vorflügel-Sounds nahe der Flügelwurzel
  • BEHOBEN: Klickgeräusch beim PRED W/S OFF-Memo
  • BEHOBEN: APU-Sound ändert sich nicht mit der Position bei APU BLEED = ON
  • BEHOBEN: Tiefpassfilter am APU-Abgas verstärkt
  • BEHOBEN: Fehlende Zwischen-Callouts
  • BEHOBEN: Fahrwerk „DOWN“ benötigt mehr aerodynamisches Rumpeln
  • BEHOBEN: Fahrwerkswiderstand im Cockpit nicht hörbar
  • BEHOBEN: Dreifach-Klick-Sound verbessert
  • BEHOBEN: Master-Warnsound angepasst
  • BEHOBEN: Fehlende Interaktionssounds beim ISIS
  • BEHOBEN: Veraltete Sound-Events verursachen Dopplungen auf dem ACP
  • BEHOBEN: Verbesserte Samples und mehr Vielfalt bei großen Drehreglern
  • BEHOBEN: Anpassungen am Umgebungs-Mix im Flug
  • BEHOBEN: Verbesserter Wischer-Soundmix
  • BEHOBEN: Tiefpassfilter bei Turbulenzen reduziert
  • BEHOBEN: Anpassungen der Ladesounds im Frachtraum
  • BEHOBEN: Sauerstoff-Test-Mixing
  • BEHOBEN: Timing der Toilettentür mit Animation synchronisiert
  • BEHOBEN: Fehlende Kabinen-Umgebungsgeräusche
  • BEHOBEN: Kraftstoffpumpen außen unrealistisch laut
  • BEHOBEN: Windgeräusche im Flug
  • HINZUGEFÜGT: Mehr Audio-Details für Drehregler auf dem Pedestal
  • HINZUGEFÜGT: Verbesserte Interaktionssounds für WXR-Tilt und -Gain

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Artur
Artur
2 Stunden zuvor

Freut mich sehr, dass weiter verbessert wird. Mir macht der Flieger einfach nur Freude.

Antworten
wpdiscuz   wpDiscuz

Das könnte dich auch interessieren

1
0
Würden uns über deine Meinung freuen!x