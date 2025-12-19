iniBuilds A340: stetige Verbesserungen mit v.1.0.6

Nach dem kurzen A350 Update (wir berichten), spendiert iniBuilds auch ihrem A340-300 neue Verbesserungen. Das Update v1.0.6 bringt umfangreiche Verbesserungen bei Systemen, Bedienung, Optik, EFB und Sound. Navigation und FMGS arbeiten genauer, neue Offset-Funktionen und ein erweitertes Flight-Attendant-Panel wurden ergänzt. Zudem gibt es visuelle Korrekturen, zuverlässigere EFB-Funktionen inklusive GSX-Integration sowie ein überarbeitetes und immersiveres Soundset für Interaktionen in Cockpit und Kabine.
Changelog
SYSTEME ⚙️
- BEHOBEN: ENG-SD wird auf dem ND nicht simuliert
- BEHOBEN: GSX-Betankung öffnet die Tankklappe unter dem Flügel nicht
- BEHOBEN: ETP schwebt an zufälliger Position auf dem ND
- BEHOBEN: HDG-Wert auf PFD/ND wird bei ausgeschaltetem FD nicht angezeigt, wenn er außerhalb des Bildes liegt
- BEHOBEN: Abweichung zwischen Inbound Course und Track-Diamond im PFD/ND (ILS ROSE)
- BEHOBEN: Schwankende Koordinaten auf der GPS-Seite bei Jamming
- BEHOBEN: ACCU PRESS + BRAKES TEST überarbeitet
- BEHOBEN: Nach Go-Around funktioniert A/THR beim Level-off nicht, LVL MCT wird nicht angezeigt
- BEHOBEN: Manuelle Min-EFOB-Eingabe setzt sich zurück und bleibt groß dargestellt
- BEHOBEN: TO SHIFT bleibt nach Runway-Wechsel oder MCDU-Reset erhalten
- BEHOBEN: Höhenbeschränkungen werden unterhalb der TRL weiterhin als FL angezeigt
- BEHOBEN: Einheiten-Optionen setzen sich beim Zurückkehren zu TO PERF zurück
- BEHOBEN: CPDLC-Kennung bleibt nach dem Logon-Request fälschlich eingetragen
- BEHOBEN: AIRPORT-Taste auf dem rechten MCDU sequenziert nicht korrekt
- BEHOBEN: OPT ALT wird höher als REC MAX angezeigt
- BEHOBEN: A350/A340 immer als ADS-C-verbunden angezeigt
- BEHOBEN: MORA falsch mit CSTR verknüpft
- BEHOBEN: Aktiven Offset bearbeiten nicht möglich
- BEHOBEN: Offset durch LSK-Reselection unbenutzbar
- BEHOBEN: TO PERF SYNC FMGS füllt Gewicht automatisch ohne Einheitenumrechnung aus
GRAFIK 🎨
- BEHOBEN: Profilrotation des linken Mittelrad-Reifens invertiert
- BEHOBEN: Scheibenwischer setzen sich beim Wechsel von schnell zu langsam zurück und laufen falsch weiter
- BEHOBEN: Bugfahrwerksdämpfer komprimiert nicht
- BEHOBEN: Feedback bei gespeicherten Kameras
- BEHOBEN: Texturartefakt am linken Flügel unter dem Querruder bei Schnee
- BEHOBEN: Kollision-Hitbox in der Kabine (linke Seite) verfeinert
- BEHOBEN: Probleme mit Kondensstreifen-Darstellung
EFB 💻
- BEHOBEN: NG-Navdata-Download im EFB
- BEHOBEN: Payload-Übersicht zeigt TOW „T“ trotz kg-Einheit
- BEHOBEN: Landerechner um Vapp ergänzt
- BEHOBEN: Schubumkehr auf Achse falsch geladen
- BEHOBEN: Größe der Planner-Einstellung an A350 angepasst
- BEHOBEN: TO/LDG-PERF-Seiten werden beim Wechsel der Gewichtseinheiten nicht gelöscht
- BEHOBEN: TO-PERF-Option zum Umschalten der Einheiten (QNH/m/ft/lbs/kg)
- HINZUGEFÜGT: GSX-Ladevorschläge
- HINZUGEFÜGT: Umschaltbare Einheiten im Takeoff-Rechner
SOUNDS 🔊
- BEHOBEN: Überarbeitete 3D-Räumlichkeit für Klappen und Vorflügel
- BEHOBEN: Vorflügel-Sounds nahe der Flügelwurzel
- BEHOBEN: Klickgeräusch beim PRED W/S OFF-Memo
- BEHOBEN: APU-Sound ändert sich nicht mit der Position bei APU BLEED = ON
- BEHOBEN: Tiefpassfilter am APU-Abgas verstärkt
- BEHOBEN: Fehlende Zwischen-Callouts
- BEHOBEN: Fahrwerk „DOWN“ benötigt mehr aerodynamisches Rumpeln
- BEHOBEN: Fahrwerkswiderstand im Cockpit nicht hörbar
- BEHOBEN: Dreifach-Klick-Sound verbessert
- BEHOBEN: Master-Warnsound angepasst
- BEHOBEN: Fehlende Interaktionssounds beim ISIS
- BEHOBEN: Veraltete Sound-Events verursachen Dopplungen auf dem ACP
- BEHOBEN: Verbesserte Samples und mehr Vielfalt bei großen Drehreglern
- BEHOBEN: Anpassungen am Umgebungs-Mix im Flug
- BEHOBEN: Verbesserter Wischer-Soundmix
- BEHOBEN: Tiefpassfilter bei Turbulenzen reduziert
- BEHOBEN: Anpassungen der Ladesounds im Frachtraum
- BEHOBEN: Sauerstoff-Test-Mixing
- BEHOBEN: Timing der Toilettentür mit Animation synchronisiert
- BEHOBEN: Fehlende Kabinen-Umgebungsgeräusche
- BEHOBEN: Kraftstoffpumpen außen unrealistisch laut
- BEHOBEN: Windgeräusche im Flug
- HINZUGEFÜGT: Mehr Audio-Details für Drehregler auf dem Pedestal
- HINZUGEFÜGT: Verbesserte Interaktionssounds für WXR-Tilt und -Gain
Freut mich sehr, dass weiter verbessert wird. Mir macht der Flieger einfach nur Freude.