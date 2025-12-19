Heaven Designs EC120 auf V2.0.1 aktualisiert

Ziemlich überraschend wurde mir Heute im Marketplace ein kostenloses Update für den EC120 Colibri angeboten, das laut Changelog vom 04.11.2025 und 10.12.2025 stammt. Scheinbar hing die Veröffentlichung dem SU4 hinterher.

Der Hubschrauber hat ein natives MSFS 2024 Modell erhalten, dazu ein Sprühsystem, Lasthaken, Winde und Spiegel und ist dadurch mit Passagiertransport, Cargo, Search & Rescue, Rundflügen und Sprühflügen im MSFS 2024 Karrieremodus kompatibel.

Weitere Änderungen sind unter anderem EFB Integration, neues Flugmodell, Vorflugkontrolle und neue Lackierungen.